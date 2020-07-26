大膽司機摸黑傾倒滿車不明油品 臭味沖天引發不安

高雄市旗山山區傳出不肖司機惡意傾倒廢油事件，葉姓男子昨晚開貨車運送滿車廢油前往大坑邊坡傾倒，廢油順著邊坡流入野溪，違法行徑引起里長劉文寶注意，通報員警處理。處理人員到場時，廢油臭味濃厚，但司機對於廢油來源交代不清，全案移交保七總隊處理。

旗山溪多年前曾發生有機溶劑汙染事件，當時影響高屏溪下游取水，許多居民對於傾倒廢油行徑十分關切。昨晚葉姓司機運送八大桶廢油，趁夜色運送油品前往馬頭山山區傾倒，三協里長劉文寶通報馬頭山人文協會與警方前往取締，當時已有六桶廢油傾倒入邊坡。

馬頭山人文協會會長黃惠敏說，抵達現場時，惡臭味撲鼻，回到家氣味還未消除，傾倒點是螢火蟲棲地，相關單位應該查清油品成分與來源，不該放縱廢棄物汙染環境。