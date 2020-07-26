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送貨員闖空門 家庭主婦香奈兒鑽戒、振興券都遭竊
42歲余姓男子7月23日涉嫌破壞北市民權東路六段一處民宅後門，進屋搜刮財物，在衣物櫃內偷走香奈兒鑽石對戒等珠寶，還有振興券2人分等財物，價值共計約2百萬元。內湖警方日前在新北樹林區查獲余嫌，追回全數珠寶，全案依照加重竊盜罪嫌，移送士林地檢署偵辦，檢方訊後以2萬元交保。
余男涉嫌在7月23日，隨機翻牆進入透天厝民宅，持螺絲起子破壞住家後門進屋，小心謹慎翻找財物，在家庭主婦的臥室中衣物櫃，找到了珠寶飾品共計50件，還有振興券及現金，全數搜刮後，未避免屋主發現遭竊，還把衣物放回原位，得手後離去。
民宅屋主當天下午返家，果真沒發現竊嫌行為，直到當晚10、11時許，要拿取財物時，發現衣物櫃內寶物憑空消失，隨即報案求助。屋主稱，失竊珠寶有50件，其中包含約80萬元的香奈兒鑽石對戒等，還有10多萬元香奈兒手錶等飾品，屋中現金2萬元，還有振興券6千元也被偷走。
警方獲報後成立專案小組，調閱社區監視器，發現竊嫌從隔壁住家，攀爬進屋、破壞門鎖行竊，以監視器追人，循線查到犯嫌是余姓男子，且涉嫌在新北蘆洲地區工廠、民宅犯下多起竊盜案，落腳新北市樹林區，是一家布料工廠送貨員工。
7月24日下午，警方持拘票、搜索票，在樹林區工廠周邊短巷，查獲開著貨車的余嫌，隨即上前圍捕，將人拉下貨車制服，並找回全數50件珠寶、振興券，現金部分則找回8千餘元。全案依照加重竊盜罪嫌，移送士林地檢署偵辦。
內湖分局呼籲，不法之徒切勿心存僥倖，民眾應注意住家防竊措施，除鎖具狀態是否堪用外，可適度加裝防竊設施如監視器、警報器，避免將貴重財物擺放於家裡明顯處所，以免財物遭竊。
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