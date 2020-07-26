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影／最速車禍？車才開出路邊 下一秒狠刮前車肇逃

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子將轎車停在東區自由路旁，上月5日與取車時發現，轎車的左側車身出現一道長長的刮痕，研判是有人肇事逃逸或惡意破壞，因此報警，警方調閱監視器，發現是另輛停在陳車後方的轎車，在開出路邊後，緊貼著陳車後發生碰撞，涉案轎車在撞擊後，裝作沒事駛離，警方通知違規的鄭姓男子到案，鄭沒有多作解釋，全案今依違反道交條例告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在6月5日晚間6時許獲報，陳姓男子停在東區自由的轎車，左側車身從後保險桿到前車門附近，出現大片擦痕，懷疑遭到他車碰撞，對方卻沒有報警，也未留下聯絡資訊，因此報警，希望找出涉案人。

全案經警方調閱監視器，鄭姓男子（44歲）在5日下午3時許在案發路口取車後，欲駛離路旁，當時鄭停在陳的轎車後方，駛離路旁後，鄭但沒有直接開上道路，反而緊貼著陳男轎車，因距離卻沒有抓好，狠狠擦過陳轎車，鄭車頭除了有明顯凹痕外，陳車也被刮出一條長長的傷痕，鄭肇事後隨即開車離開。

警方通知鄭到案說明，鄭只承認當時有行經該處，但沒有對為何肇事逃逸多做解釋，不發一語，全案認定鄭違規事證明確，今依法告發後，函送台中市交通事件裁決處開罰。

第三警分局呼籲，民眾發生交通事故後，應取得雙方共識，或依規定報案由警方處理後，方可離開現場。

台中市陳姓男子的轎車在6月初停在東區自由路，卻遭鄭姓男子轎車擦撞，陳車身有明顯刮痕。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子的轎車在6月初停在東區自由路，卻遭鄭姓男子轎車擦撞，陳車身有明顯刮痕。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子的轎車在6月初停在東區自由路，卻遭鄭姓男子轎車擦撞，陳車身有明顯刮痕。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子的轎車在6月初停在東區自由路，卻遭鄭姓男子轎車擦撞，陳車身有明顯刮痕。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子在今年6月初涉在東區自由路肇事逃逸，鄭車頭有明顯凹痕。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子在今年6月初涉在東區自由路肇事逃逸，鄭車頭有明顯凹痕。記者陳宏睿／翻攝

台中市 東區 事故

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