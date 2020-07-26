右小腿腐爛須截肢沒錢醫 2慈善團體伸援手

61歲梁姓男子今年二月因骨髓炎，右腳開始痛，因沒錢不敢就醫，後來右小腿腐爛見骨，走路時跌斷腳，水幫漁公益協會理事長阮漢翔和正義愛心關懷協會理事長徐奕一起探視梁男，合力協助梁就醫並截肢，梁妻在工地打工，全身沾滿泥水趕到醫院探視截肢的丈夫，難過卻忍住不掉淚，阮漢翔說看了很不捨，也感動。

阮漢翔表示，本月23晚上他從網路看到一則訊息，租屋在台中市北區的梁男，罹患骨髓炎，今年二月開始開始痛，7月18日，他走路時右小腿明顯斷裂，小腿傷勢嚴重到潰爛見骨，長出來的肉馬上就被細菌啃噬掉，沒錢不敢就醫，加上患有糖尿病等症狀，每天只能吃止痛藥減緩疼痛。

阮漢翔立即聯繫正義愛心關懷協會，前往了解實際狀況，發現患者傷勢非常嚴重，一定要送醫院，送他到醫院檢查，經X光片檢查骨頭嚴重細菌侵蝕感染，需做截肢手術。梁男家境清寒，是社會邊緣戶，妻子平常是做工地臨時工，一天收入約900元，為了多賺點錢，有時加班到晚上9點。

阮漢翔勸對方，已經符合社福團體介入幫助案例，後續醫療費用不用擔心，人命關天生命可貴，請他先聽從醫生建議，不要再讓傷口繼續惡化。