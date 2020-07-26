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高雄登山領隊胃潰瘍 台東警消空勤救援下山送醫

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

來自高雄市一支8人登山隊昨天下午前往大水窟山途中，擔任領隊的69歲陳姓男子疑似胃潰瘍發作，緊急向高雄市消防局求助。經高市消防局轉報台東縣消防局人力支援，今天上午6點52分陳姓領隊由空勤直升機搜救尋獲，上午8點3分空勤將陳姓領隊平安送抵台東機場，由台東縣消防局救護車送往台東馬偕治療。

台東縣消防局表示，69歲陳姓領隊帶著其他7名山友，25日由向陽入山後，經拉庫音溪要往大水窟山，途中陳姓領隊出現胃不舒服及腹痛，向高雄市消防局求援，並在高雄市桃源區拉庫音溪山屋等待救援。

台東縣消防局指出，研判陳姓領隊可能是胃潰瘍發作，高市消防局向台東縣請求支援，縣消防局昨天即派出具山域救難專長4名消防人員，前往向陽山工作站與高雄搜救人員會合，今天上午6點52分，陳姓領隊由空勤直升機尋獲救援下山。

來自高雄市一支8人登山隊，昨（25日）下午前往大水窟山途中，69歲陳姓領隊疑胃潰瘍發作，向高雄市消防局求助，今天上午由空勤直升機救援下山（示意圖）。圖／空勤總隊提供
來自高雄市一支8人登山隊，昨（25日）下午前往大水窟山途中，69歲陳姓領隊疑胃潰瘍發作，向高雄市消防局求助，今天上午由空勤直升機救援下山（示意圖）。圖／空勤總隊提供

台東 高雄市 直升機

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