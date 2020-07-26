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瑪莎拉蒂行駛中冒煙 車主臨停查看一瞬間變火球
一輛瑪莎拉蒂Ghibli今天凌晨4時許，在行駛北市南京東路二段時，突然疑似引擎冒煙，臨停路邊，車輛隨即起火燃燒，百萬車輛瞬間燒成火球。消防人員獲報趕到，隨即撲滅火勢，幸好現場無人員受傷。北市警方協助甘姓車主也就是駕駛，聯繫吊車業者移置車輛。
25歲甘姓男子今天凌晨駕駛車齡6、7年的瑪莎拉蒂，行經南京東路二段，發現愛車引擎蓋突然冒煙，機警的臨停路邊，下車檢查狀況，這時車輛一瞬間起火燃燒。甘見狀找人報案求救，並在車輛附近等候。
北市消防局4時許獲報後，立即前往現場布設水線，迅速撲滅火勢，現場無人員傷亡，起火原因尚待火調科調查釐清。警方指出，全案由消防局轉報為汽車火警，無人受傷，除了車輛外無其他財損，未成立刑案，稍早已協助甘姓車主聯繫拖吊業者，先行移置車輛。
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