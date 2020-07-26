瑪莎拉蒂行駛中冒煙 車主臨停查看一瞬間變火球

一輛瑪莎拉蒂Ghibli今天凌晨4時許，在行駛北市南京東路二段時，突然疑似引擎冒煙，臨停路邊，車輛隨即起火燃燒，百萬車輛瞬間燒成火球。消防人員獲報趕到，隨即撲滅火勢，幸好現場無人員受傷。北市警方協助甘姓車主也就是駕駛，聯繫吊車業者移置車輛。

25歲甘姓男子今天凌晨駕駛車齡6、7年的瑪莎拉蒂，行經南京東路二段，發現愛車引擎蓋突然冒煙，機警的臨停路邊，下車檢查狀況，這時車輛一瞬間起火燃燒。甘見狀找人報案求救，並在車輛附近等候。