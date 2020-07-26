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影／女山友跌落50公尺深山谷 台中消防人員連夜救人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市消防局昨天獲報，台中市和平區鳶嘴山西稜線靠近鳶嘴山大約400公尺處，一名女山友跌落50公尺深山谷受傷，消防隊員連夜上山救援，今天凌晨已將女山友抬下山，送醫治療。

台中市消防局昨天下午獲報後，派和平、谷關、東勢、石岡分隊，出動消防車6輛、救護車1輛，消防人員共16人，由小隊長賴秋宏帶隊前往搶救。

年約40歲女山友，頸椎疼痛、頭部及眼睛有撕裂傷、意識清醒，今天凌晨將她送至中國附醫救治。

報案民眾說，看到1位女性大約40幾歲，跌落山谷約50到60公尺深，疑似有骨折的情況，雙腿無法出力行走，同一登山團（一行6人）的2名成員陪伴在傷者身旁，請求派遣人員前往協助。

昨天下午4點多，報案人表示山上下雨，氣溫有點低，傷者意識變得有點模糊。

昨晚6點多，消防隊員到達定位點，目視可見傷者，傷者意識清醒，正在設法進行救援。

後來順利接觸傷者，傷者意識清醒、頭部及眼睛有撕裂傷、四肢無力，消防隊員給予頸圈固定及相關急救處置，設法將患者搬運至步道上。

消防隊員順利將患者移動至稜線上，但現場路況不佳，請求增派人力前往支援。

東勢分隊支援3人、石岡分隊支援1人，出發前往協助搬運。

昨晚10點30分，第三梯次4名支援搜救人力已抵達24.5Ｋ處。

今天凌晨2點多，將患者送到達登山口，患者表示頸椎疼痛、頭部及眼睛有撕裂傷、意識清醒、交由東勢分隊救護車給予必要處置後，將患者送至中國附醫。

一名女山友昨天登山跌破山谷，台中消防隊員連夜救人。圖／台中市消防局提供
一名女山友昨天登山跌破山谷，台中消防隊員連夜救人。圖／台中市消防局提供
一名女山友昨天登山跌破山谷，台中市消防局派隊員救人。圖／台中市消防局提供
一名女山友昨天登山跌破山谷，台中市消防局派隊員救人。圖／台中市消防局提供

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