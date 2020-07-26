快訊

扭曲的「中國式神童」？科展競賽造假歪風下的天才教育熱

瑪莎拉蒂行駛中冒煙 車主臨停查看一瞬間變火球

高雄消防進百貨公司防災宣導 送200個Q版鑰匙圈

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市消防局前金分隊為加強民眾防火、防災觀念，特別在轄區內百貨公司舉辦宣導活動，讓民眾參與體驗「消防人生」、學習消防知識，許多大人帶著小朋友眼見新鮮參與，個個玩得大呼過癮。

昨天下午2點到5點時，前金分隊在轄區內某百貨公司舉辦宣導活動，為讓活動更生動有趣，還精心準備7道關卡，包含逃出煙霧、認識消防器具、防溺、安裝住警器等防災小知識，藉由與大小朋友互動過程，傳遞正確消防觀念。

「爸爸，消防哥哥看起來好酷！」300多名大小朋友齊聚百貨公司遊樂區，換上前金分隊與百貨公司共同訂製的120件消防衣服，讓孩子們融入消防角色。前金分隊也不手軟，送出200個Q版消防公仔鑰匙圈，還開出消防車讓大小朋友合照，眾人玩得不亦樂乎。

前金分隊長黃靖堯說，宣導工作經過消防員多年來不遺餘力的宣導，促使民眾防災觀念逐漸完善；這次的消防宣導活動重在將防災觀念向下紮根，活動當天吸引眾多好友參加，成效斐然。

高雄市消防局前金分隊為加強民眾防火、防災觀念，特別在轄區內百貨公司舉辦宣導活動，讓民眾參與體驗「消防人生」、學習消防知識。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局前金分隊為加強民眾防火、防災觀念，特別在轄區內百貨公司舉辦宣導活動，讓民眾參與體驗「消防人生」、學習消防知識。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局前金分隊為加強民眾防火、防災觀念，特別在轄區內百貨公司舉辦宣導活動，讓民眾參與體驗「消防人生」、學習消防知識。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局前金分隊為加強民眾防火、防災觀念，特別在轄區內百貨公司舉辦宣導活動，讓民眾參與體驗「消防人生」、學習消防知識。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局前金分隊為加強民眾防火、防災觀念，特別在轄區內百貨公司舉辦宣導活動，讓民眾參與體驗「消防人生」、學習消防知識。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局前金分隊為加強民眾防火、防災觀念，特別在轄區內百貨公司舉辦宣導活動，讓民眾參與體驗「消防人生」、學習消防知識。記者邱奕能／翻攝

消防員

延伸閱讀

高雄 新站特區周邊夯

影／行動電源充電火燒車 夏天這5樣放車內小心變廢鐵

影／溪水暴漲情侶受困瀑布岩壁 竹縣消防員驚險救援

影／澎湖驚傳轎車自撞事故 車頭慘凹冒煙、男駕駛命危

相關新聞

瑪莎拉蒂行駛中冒煙 車主臨停查看一瞬間變火球

一輛瑪莎拉蒂Ghibli今天凌晨4時許，在行駛北市南京東路二段時，突然疑似引擎冒煙，臨停路邊，車輛隨即起火燃燒，百萬車輛...

不轉帳改面交 騙光退休師老本

高雄市一名獨居老婦人最近接到詐騙集團電話，對方冒充檢警身分，謊稱老婦的行動電話號碼涉及洗錢、販毒，須「監管」帳戶，老婦信...

雨後溪水漲 遊客困大石

一對男女昨天到新竹縣尖石鄉比麟瀑布戲水，因午後大雨，那羅溪水暴漲，受困在瀑布下的大石上，消防人員涉水搶救，女子一度差點遭...

警察故事／敞開嫌犯心防 破跨國運毒案

台、印警方3年前聯手破獲印尼史上最大宗安非他命走私案，8名台灣人在印尼被捕，刑事局南打幹員協同問案時，將手中餐盒讓給嫌犯...

警察故事／逢死者百日… 警破雙屍案

台南市警二分局勤務中心主任吳金龍，從警近42年來，曾任新化、佳里和歸仁警分局刑事組長，偵破多起社會矚目重大刑案，其中發生...

高雄登山領隊胃潰瘍 台東警消空勤救援下山送醫

來自高雄市一支8人登山隊昨天下午前往大水窟山途中，擔任領隊的69歲陳姓男子疑似胃潰瘍發作，緊急向高雄市消防局求助。經高市...

影／英網友寄禮物卡印尼海關？ 輕熟女險中詐團陷阱

台中市徐姓女子在17日前往西屯區某銀行欲匯款3.5萬元到印尼的帳戶內，當時行員就詢問，徐女稱男性友人要從英國寄禮物，但卡...

影／女山友跌落50公尺深山谷 台中消防人員連夜救人

台中市消防局昨天獲報，台中市和平區鳶嘴山西稜線靠近鳶嘴山大約400公尺處，一名女山友跌落50公尺深山谷受傷，消防隊員連夜...

影／行動電源充電火燒車 夏天這5樣放車內小心變廢鐵

新北市貢寮龍洞漁港旁一輛廂型車23日發生火燒車，火勢猛烈，海巡人員發現後趕快拿滅火器救火，但火勢很大，有如一團火球，冒出...

影／溪水暴漲情侶受困瀑布岩壁 竹縣消防員驚險救援

新竹縣尖石鄉今天下午驚傳情侶受困崖下瀑布，據了解是山區因午後大雨導致上游突然沖下暴漲溪水，情侶2人來不及從瀑布游回岸上，...

苗栗苑裡2樓鐵皮屋建築晚間起火 火勢半小時內控制

苗栗縣苑裡鎮上館里一幢磚造、鐵皮屋頂的2樓建築晚間7點30分左右發生火警，苗栗縣消防局據報趕往，晚間8點左右將火勢控制並...

北市透天豪宅被偷200萬珠寶 警攔貨車抓賊全追回

余姓男子涉嫌闖空門進入台北市內湖區的一棟透天豪宅，偷走價值約200萬元的50多件珠寶，含高價鑽戒及名牌表，警方在案發隔天...

熱門新聞

25歲癌末女最後心願「見母一面」 網友集氣找到媽媽了

癌末女想見最後一面 母急奔醫院淚嘆：懷胎10月怎不痛

新北貢寮龍洞海域傳176名泳客被大浪捲走 皆已平安上岸

與男性友人財務糾紛 彰化資源回收婦興訟被割脖送命

新北貢寮傳百人被大浪沖走為誤報 2人被捲走已救回

影／溪水暴漲情侶受困瀑布岩壁 竹縣消防員驚險救援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。