高雄消防進百貨公司防災宣導 送200個Q版鑰匙圈

高雄市消防局前金分隊為加強民眾防火、防災觀念，特別在轄區內百貨公司舉辦宣導活動，讓民眾參與體驗「消防人生」、學習消防知識，許多大人帶著小朋友眼見新鮮參與，個個玩得大呼過癮。

昨天下午2點到5點時，前金分隊在轄區內某百貨公司舉辦宣導活動，為讓活動更生動有趣，還精心準備7道關卡，包含逃出煙霧、認識消防器具、防溺、安裝住警器等防災小知識，藉由與大小朋友互動過程，傳遞正確消防觀念。

「爸爸，消防哥哥看起來好酷！」300多名大小朋友齊聚百貨公司遊樂區，換上前金分隊與百貨公司共同訂製的120件消防衣服，讓孩子們融入消防角色。前金分隊也不手軟，送出200個Q版消防公仔鑰匙圈，還開出消防車讓大小朋友合照，眾人玩得不亦樂乎。