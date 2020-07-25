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警察故事／敞開嫌犯心防 破跨國運毒案

聯合報 / 記者林伯驊／高雄報導

台、印警方3年前聯手破獲印尼史上最大宗安非他命走私案，共7名台人被捕，還有1人因拒捕遭擊斃。 記者林伯驊／翻攝
台、印警方3年前聯手破獲印尼史上最大宗安非他命走私案，共7名台人被捕，還有1人因拒捕遭擊斃。 記者林伯驊／翻攝

台、印警方3年前聯手破獲印尼史上最大宗安非他命走私案，8名台灣人在印尼被捕，刑事局南打幹員協同問案時，將手中餐盒讓給嫌犯吃，逼哭面臨死刑，恐將客死異鄉的台人，突破心防配合指認共犯，成為逮捕成串共犯的關鍵。

承辦此案的刑事局南打偵二隊偵查正陳泰安回憶，2017年6月間有線報指台南綽號「阿炮」男子要召集人馬至印尼運毒，同月6日鎖定顏姓男子等人即將搭機，便通報印尼警方，他隔天趕緊出國，與刑事局駐印尼聯絡官會合。

陳泰安表示，連續跟監1個多月，7月13日凌晨4點多販毒集團在安亞海灘搬運毒品，大批印尼警方湧上逮人，遭拒捕衝撞，30歲林姓男子中彈身亡，36歲徐姓、21歲陳姓、22歲廖姓遭捕，同月15日又在印尼巴淡島跟新加坡交界海域，緝獲台籍「流浪者號（WANDERLUST）」運毒遊艇，逮5名台人船員。

陳泰安及同隊副隊長張益誠（現已升隊長），押解陳、徐姓2從雅加達搭機去巴淡島指認，途中陳泰安將餐盒讓給嫌犯吃，讓他們逐漸敞開心房，配合在巴淡島指認共犯，陳、徐坐車內戴頭套往外看，完成指認。

在印尼落網的8名台人，已被印尼法院判處死刑定讞。陳泰安感嘆，運毒酬勞每人約100萬元，但為錢鋌而走險，卻被印尼政府判死，100萬元酬勞連家人都拿不到。

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