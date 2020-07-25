影／溪水暴漲情侶受困瀑布岩壁 竹縣消防員驚險救援

新竹縣尖石鄉今天下午驚傳情侶受困崖下瀑布，據了解是山區因午後大雨導致上游突然沖下暴漲溪水，情侶2人來不及從瀑布游回岸上，當場受困在瀑布下的大石上，現場險象環生，消防接獲報案冒險涉水搶救，過程中女子一度差點遭急流沖走。

張姓男子（25歲）與楊姓女子（25歲）這對情侶今天下午前往尖石鄉比麟瀑布戲水，卻遇上山區午後大雨，事發當下5點30分，那羅溪暴漲的溪水突然從上游沖下，男女2人卻剛好在瀑布下游玩，離岸邊約10公尺，導致來不及游回岸上，受困瀑布下，看著逐漸漲高的溪水涉險爬上岩壁等待救援。

新竹縣消防局接獲目擊民眾報案後，立即出動尖石分隊前往救援，4名消防人員為了盡快將2人救上岸，隨即冒險拉繩索涉水而過，救援隊員賴俊傑、黃文祥著救生衣走在前頭，在6點15分順利先行救援楊女，並牽引她拉著繩索涉水回到岸上，但救援過程險象環生，楊女還一度差點被急流沖得支撐不住，所幸最後順利上岸；張男則在20分鐘後也順利被消防人員救回岸上，結束一場虛驚。

比麟瀑布位在尖石鄉錦屏村，緊鄰竹60線鄉道，是少數人才知道的祕境，近年來許多遊客都會逛完內灣老街後前往比麟瀑布遊覽美景，甚至在瀑布旁的溪邊烤肉、露營，但其實看似平靜的那羅溪卻暗藏危機。