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北市透天豪宅被偷200萬珠寶 警攔貨車抓賊全追回
余姓男子涉嫌闖空門進入台北市內湖區的一棟透天豪宅，偷走價值約200萬元的50多件珠寶，含高價鑽戒及名牌表，警方在案發隔天查獲他，追回全數贓物，清查他涉及多起竊案。
警方調查，余姓男子（42歲）是布料送貨員，前天下午2點多，他駕駛小貨車至台北市民權東路6段，持螺絲起子破壞一棟透天厝的後紗門，入屋搜刮財物，約半小時駕車離開。
女屋主晚間返家，發現大批金飾、項鍊失竊，包括價值80萬元鑽石對戒、16萬元香奈兒手表，連振興三倍券都被偷，趕緊報案。
警方調閱監視器，以車追人鎖定余，昨天晚間前往新北市樹林區某布料公司埋伏，見他開小貨車經過，攔停拘提，在車上尋獲所有贓物。
他稱患有強迫症，當天開車送貨忽然發作，忍不住行竊，警詢後依加重竊盜罪嫌移送法辦，查出他是慣竊，去年底起涉及新北市工廠、倉庫等4件竊案，擴大清查。
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