北市透天豪宅被偷200萬珠寶 警攔貨車抓賊全追回

余姓男子涉嫌闖空門進入台北市內湖區的一棟透天豪宅，偷走價值約200萬元的50多件珠寶，含高價鑽戒及名牌表，警方在案發隔天查獲他，追回全數贓物，清查他涉及多起竊案。

警方調查，余姓男子（42歲）是布料送貨員，前天下午2點多，他駕駛小貨車至台北市民權東路6段，持螺絲起子破壞一棟透天厝的後紗門，入屋搜刮財物，約半小時駕車離開。

女屋主晚間返家，發現大批金飾、項鍊失竊，包括價值80萬元鑽石對戒、16萬元香奈兒手表，連振興三倍券都被偷，趕緊報案。

警方調閱監視器，以車追人鎖定余，昨天晚間前往新北市樹林區某布料公司埋伏，見他開小貨車經過，攔停拘提，在車上尋獲所有贓物。