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苗栗新東大橋路口車禍 騎士斷指在汽車引擎蓋上尋獲

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

43歲徐姓男子昨天下午騎機車在苗栗市新東大橋的路口與詹姓男子駕駛的汽車發生碰撞，徐受撞擊倒地，右小腿骨折，左手拇指也被撞斷，苗栗縣消防局據報派員趕到，救援人員在現場的汽車引擎蓋上找到他的斷指，隨即用乾淨紗布及生理食鹽水保存，將徐姓男子送醫救治，這起車禍責任待釐清；苗栗縣消防局呼籲，如不幸遇到斷指意外，必須掌握「冰存」、「止血」、「就醫」3個關鍵步驟 。

苗栗縣政府消防局指出，昨天下午3點04分接獲報案，苗栗市新東大橋與新東街口發生車禍，立即出動救護人員趕往，現場為轎車與機車發生擦撞，43歲男性機車騎士右小腿骨折、左手臂及眉間撕裂傷，左手大拇指指節斷裂，救護人員隨後在汽車引擎蓋上尋獲斷指，立即將傷者斷裂的指節用乾淨紗布及生理食鹽水保存，並針對骨折及撕裂傷進行固定、包紮後，立即將傷者連同斷指送醫救治。

消防局呼籲，如不幸遇到斷指的意外，必須掌握「冰存」、「止血」、「就醫」三個關鍵步驟；一般而言，帶有肌肉的組織在室溫下通常會在6小時內壞死，但如果保持在4℃環境下，可延長為12小時，只要盡快送醫，透過顯微手術都有很大機會可接回。

苗栗市新東大橋的路口昨天下午發生機車與轎車碰撞事故，機車騎士受傷倒地，左手大拇指斷裂掉在轎車引擎蓋上，救援人員尋獲立即以生理食鹽水保存連同傷者送醫。圖／苗栗消防局提供
苗栗市新東大橋的路口昨天下午發生機車與轎車碰撞事故，機車騎士受傷倒地，左手大拇指斷裂掉在轎車引擎蓋上，救援人員尋獲立即以生理食鹽水保存連同傷者送醫。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣 骨折 車禍

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