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上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 在地人嘆生活大不易

影／大雷雨102潛水客危急 海巡救31人另71人自己游上岸

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市龍洞四季灣今天中午下起大雷雨，102名潛水客在海中情況危急，有人報案可能游不回來，海巡署協助救援，共救起31人，另71人自己游上岸。疑因逢退潮及大雷雨等環境變化關係，才一時無法順利游回岸際。

今天上午11時47分，海巡署北基巡防區指揮部接獲民眾報案，位於龍洞四季灣有2名潛水客體力不支；後來又在11時52分又再接獲民眾報案，相同地點又有102名潛水客，無法游回岸際，請求海巡署協助救援。

海巡署北基巡防區指揮部獲報後，隨即指揮北部分署第二岸巡隊、艦隊分署基隆海巡隊及澳底海巡隊投入搜救，並通報新北市消防局及新北市救難協會協助救援。

因受困民眾人數較多，海巡人員派遣救生艇及海巡艇趕往現場，也協調龍洞遊艇港遊艇共同救援，順利救起31名潛水客，其餘潛水客後續則自行游上岸，所有人員均平安。

初步了解為浮生若夢潛水同好群組，在龍洞四季灣舉辦潛水活動，共計176人參與本次活動，其中102人下水潛水，疑因逢退潮及雷雨等環境變化關係，才無法順利游回岸際。

獲救潛水客表示，因為大雷雨就決定上岸，有的怕體力不支，因有船艇來載就趕緊上船，大家狀況都還好，大部分是自己游回岸上。稍早新北市消防局則表示，100多人並未被大浪捲走，為誤報。

大雷雨102潛水客危急，海巡救31人，另71人自己游上岸。記者游明煌／翻攝
大雷雨102潛水客危急，海巡救31人，另71人自己游上岸。記者游明煌／翻攝
大雷雨102潛水客危急，海巡救31人，另71人自己游上岸。記者游明煌／翻攝
大雷雨102潛水客危急，海巡救31人，另71人自己游上岸。記者游明煌／翻攝
大雷雨102潛水客危急，海巡救31人，另71人自己游上岸。記者游明煌／翻攝
大雷雨102潛水客危急，海巡救31人，另71人自己游上岸。記者游明煌／翻攝

大雷雨 海巡署

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