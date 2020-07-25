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一句「看X小」起爭端 男持刀砍斷少年手掌判2年10月

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

翟姓建築工人去年7月25日凌晨開車進入台南市歸仁地區麥當勞得來速車道，看盧姓少年不順眼脫口而出「看X小」，雙方口角後均撂人到場，10多人打成一團，翟寡不敵眾回到車內取出西瓜刀，朝盧頭、背部揮砍，順勢將其出手阻擋左手掌砍斷，經警到場緊急送醫，順利接回斷掌，仍無法提重物，翟辯稱僅是想嚇嚇對方，台南地院認他犯重傷害未遂罪處2年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，翟當天凌晨1時50分駕駛轎車進入位於歸仁地區麥當勞的得來速車道，1時55分見在旁盧姓少年不順眼，質問對方「看X小」，因而發生口角爭執。翟找來3名友人到場，即與盧及其友人10多人徒手互毆，翟見屈居弱勢，2時1分自轎車內取出1把西瓜刀，持刀揮砍盧頭、背部，順勢將其出手阻擋左手掌砍斷外，右前臂及背部撕裂傷。

直至盧拾起斷掌，躲到麥當勞後方，經警到場緊急送至成大醫院接受手術，並持續復健，始倖免於重傷害。

翟辯稱，當天拿西瓜刀僅是想嚇嚇對方，不知道西瓜刀是否鋒利。辯護人表示，當日翟及友人4人遭盧邀集10餘人毆打，翟為制止其友人繼續遭不法侵害，才自其車上拿出西瓜刀嚇阻，盧與友人共同攻擊友人的行為實屬不義，足以引起公憤，翟見狀無可容忍才犯下此案，應以義憤傷害罪論處。

盧證述，他當時在麥當勞用完餐後，坐在麥當勞外面的欄杆上抽菸，後來發現得來速車道上停著1輛黑色轎車，該車的駕駛坐在車上對著他罵「看X小」，他回答「我沒有在看你」。駕駛就下車走到前面來推他，雙方都叫人來，到場後就打起來了。

他表示，之後對方就回到車上，從車裡拿出長刀，應該是西瓜刀；他被人從後面突襲的，左手掌瞬間就斷了，他轉身後看到對方持續朝他揮刀，共被砍中4刀，他就趕緊撿起手掌往麥當勞後面躲起來，之後警方趕到後，對方一哄而散，警方通知救護車把他送到成大醫院急救。

成大醫院報告指出，隨著手術治療後傷口穩定、長期復健，盧現左手肢體已無缺損，感覺功能恢復至8成；運動功能部分，雖在提取重物部分仍有困難，但已經使盧從事日常生活行為並無妨害，左手肢體功能雖未能完全恢復，仍有部分功能受限，但考量該肢體機能已足以應付其日常生活舉止，未達嚴重減損的重傷害。

合議庭審酌，翟僅因細故，及出言挑釁，雙方聚眾後又不知理性自制，反持刀揮砍導致衝突擴大，素不相識的盧遭受嚴重傷害，所為並不應該。且雙方對賠償金額差距過大，調解不成等一切情狀，量處2年10月徒刑。

翟姓男子持西瓜刀砍斷少年左手掌，辯稱僅是想嚇嚇對方，經緊急送醫後順利接回，台南地院認他犯重傷害未遂罪處2年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
翟姓男子持西瓜刀砍斷少年左手掌，辯稱僅是想嚇嚇對方，經緊急送醫後順利接回，台南地院認他犯重傷害未遂罪處2年10月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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