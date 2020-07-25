天道盟25歲大哥打死小弟 疑不滿老婆信用卡被盜刷

天道盟太陽會成員廖姓男子遭他的陳姓大哥找人痛毆致死，陳到案稱廖盜刷他妻子信用卡，還避不見面，是失手打死人；今天早上檢察官會同法醫相驗廖的遺體，廖的母親泣訴「真的有欠錢嗎？怎麼把我兒子打死了」。

警方調查，廖男（22歲）曾在獄中結識陳男（25歲），兩人感情漸深，互稱乾哥乾弟，廖出獄後透過陳安排到瑤山宮幫忙，負責開車、打掃等雜事。

不過，陳日前發現廖盜刷他妻子的信用卡30多萬，多次聯繫廖，廖卻避不見面，一怒之下找來四名友人，昨天凌晨時分，駕車到新莊押廖，將他載到瑤山宮旁宿舍持鐵棍、球棒痛毆。

過程中，陳等人毆打廖的頭部及手腳，廖的十根手指頭瘀青發黑，其中一人見廖倒地不起，趕緊通知廟公報案。

警方趕抵發現兩名嫌犯在場，其餘三嫌包括陳男逃逸，昨天下午陸續通知到案；陳供稱，廖欠錢避不見面，才找小弟教訓，沒想到失手殺人。

據調查，陳等五人及廖都是天道盟太陽會成員，陳年紀輕輕就當上大哥，而瑤山宮早年就是天道盟前精神領袖「圓仔花」在世時的總壇。