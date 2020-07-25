影／176人遭浪捲誤報 因大雷雨大家急游上岸引誤會

新北市貢寮龍洞一支、二支海域中間，今天中午傳出有176人被大浪沖走，消防局及海巡獲報趕至，發現是誤報，虛驚一場。據了解，原來是中午下超大雷雨，100多人潛水烤肉活動的泳客趕快游上岸，報案人以為被大浪沖走報案。另有2人是自行坐船出去浮潛的，因體力不支被救上岸，都沒有大礙。因民眾把2件搞在一起，才誤傳百人遭捲。

消防局第六大隊表示，四季灣有辦潛水烤肉活動，現場民眾表示，因為當地突然下雷雨，該團成員準備上岸，外圍報案民眾誤以為有狀況報案。

經瑞芳警分局及消防局查證，另有2名潛水客坐船出去浮潛，因體力不支，在海上漂，不斷往大海流去，旁邊船釣客看見打電話報案，由海巡水上摩托車載至四季灣上岸。