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影／澎湖驚傳轎車自撞事故 車頭慘凹冒煙、男駕駛命危

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

澎湖縣119今天獲報，一輛轎車行駛縣道203線途中，在中正橋南端自撞電線桿，車體嚴重變形，且車頭受撞擊後冒出白煙、火花，駕駛疑似重傷、受困車內。消防人車出動馳援，救出重傷顏姓駕駛，駕駛失去生命跡象，送三總澎湖分院搶救中；車禍肇事原因由白沙分局調查釐清。

初步了解，64歲顏姓駕駛家住馬公市石泉里，是澎湖在地居民，今天中午開車沿縣道203線，從白沙往馬公方向行駛，卻突然在中正橋南端自撞電線桿。消防救護人員趕抵時，轎車車門嚴重變形，完全無法開啟，車頭不時冒出冒煙及火花；消防人員於是先用簡易器材破壞車門，利用長背板將顏救出並送醫，隨後佈水線控制火苗。

顏姓駕駛獲救時已無生命跡象，送往三總澎湖分院搶救中，具體肇事原因待警方調查釐清。

澎湖縣119今天獲報，一輛轎車行駛縣道203線途中，在中正橋南端自撞電線桿，男駕駛重傷、受困車內。記者賴郁薇／翻攝
澎湖縣119今天獲報，一輛轎車行駛縣道203線途中，在中正橋南端自撞電線桿，男駕駛重傷、受困車內。記者賴郁薇／翻攝

澎湖 馬公

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