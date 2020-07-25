在家遇電話詐騙 老阿嬤3個月被騙走1000萬

高雄市1名獨居老婦人在住處接到詐騙集團電話，冒充檢警稱她申請的行動電話號碼，涉及洗錢、販毒，要「監管」她的帳戶，3個月間，老婦人分10餘次，共交給詐騙車手1000萬元及價值約500萬元的金飾，後來因聯絡不到對方才知受騙，但老本已經全遭詐光。

高雄市警三民一分局另因1名莊姓婦人（53歲）7月20日同樣在家接到詐騙電話，被同手法騙走80萬元，7月22日員警在高雄市新興區六合一路查捕詐騙集團蕭姓男子（18歲）等2名車手，在車上搜到40萬元現金，才知道這團車手當天又向另名郭姓婦人（80歲）行騙這40萬元，即聯絡郭婦領回險些騙走的老本。

三民一警分局統計，近半年來，逮捕7名詐騙集團車手，分別來自桃園、台南，受騙者幾乎全是獨居或白天獨自在家的婦人，其中受騙金額最多的是1名80多歲的林姓獨居老婦人。