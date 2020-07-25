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與男性友人財務糾紛 北斗資源回收婦興訟被割脖送命
彰化縣北斗鎮一名54歲鄒姓婦人昨天下午4點多，被下班回家的廖姓丈夫發現陳屍在浴室，身上有多處刀傷，已無呼吸心跳，她的丈夫通報119消防分隊救護車趕到，確認明顯死亡，北斗警分局據報，調閱路口監視畫面，循線逮捕53歲陳姓男子，正釐清行兇原因。
警方調查，廖男昨天下午4點多回家，沒看見妻子在門口做資源回收，進屋找人，在浴室發現妻子在浴室地板上，血流滿地，。警方接到119通知，趕到現場，看見地面有一把水果刀，初步研判致命刀傷可能是脖子動脈被割斷。
警方調閱路口監視畫面，發現陳姓男子曾轉進廖男、鄒婦居住房子的巷內，在下午4點多後開車北上，警方以車追人，在台中市與苗栗縣交界處找到陳男，帶回北斗警分局偵訊。陳男供稱，先前與鄒婦有財務糾紛，鄒婦控告陳男背信、詐欺，相關案件尚在訴訟中。
廖男夫婦的鄰居表示，廖男在麵條工廠上班，鄒婦從事資源回收，夫婦搬到巷內居住10多年，育有一女，已大學畢業到北部上班，廖男一家平日相處融洽，鄰居都沒聽見他們爭吵，不過廖男家人很少跟鄰居打招呼，昨天鄰居白天外出，沒人看到陳男去廖男的家。
警方今天依殺人罪嫌移送陳男，並將報請檢察官相驗。
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