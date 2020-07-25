私下辦案惹議？台南佳里警性侵少女疑雲 記大過調離現地

台南市佳里警分局一名員警被指控性侵少女疑雲，經台南地檢署裁定新台幣20萬元交保後，分局立即召開考績委員會，認涉案員警辦案過程未嚴守分際，言行失檢，嚴重影響警譽，依警察人員獎懲規定，先予以記一大過處分並調整服務地區，並俟司法調查結果從嚴追究相關考核監督不周人員責任。

據指出，涉案員警今年45歲，已婚育有兩子，平日表現平平，但也未曾有重大違紀行為，今年6月因受該名單親媽媽報案遭詐欺，藉故調查案件造訪單親媽媽住處，認識單親媽媽及其女兒，彼此也交換line連絡，日前因單親媽媽情緒不穩定，女兒打電話給員警求助及借錢，兩人獨處一室，被單親媽媽返家撞見，認為員警對女兒有非分之舉，向社工舉報。