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私下辦案惹議？台南佳里警性侵少女疑雲 記大過調離現地

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市佳里警分局一名員警被指控性侵少女疑雲，經台南地檢署裁定新台幣20萬元交保後，分局立即召開考績委員會，認涉案員警辦案過程未嚴守分際，言行失檢，嚴重影響警譽，依警察人員獎懲規定，先予以記一大過處分並調整服務地區，並俟司法調查結果從嚴追究相關考核監督不周人員責任。

據指出，涉案員警今年45歲，已婚育有兩子，平日表現平平，但也未曾有重大違紀行為，今年6月因受該名單親媽媽報案遭詐欺，藉故調查案件造訪單親媽媽住處，認識單親媽媽及其女兒，彼此也交換line連絡，日前因單親媽媽情緒不穩定，女兒打電話給員警求助及借錢，兩人獨處一室，被單親媽媽返家撞見，認為員警對女兒有非分之舉，向社工舉報。

分局22日接獲通報後展開調查，依規定通報台南市性侵害防治中心，並報請台南地檢署指揮偵辦，員警否認性侵，與指控的單親媽媽目前是各說各話，案情目前由檢方調查及認定，但分局考績委員會認為涉案員警未嚴守辦案分際，未向所長報備也未有人陪同，予以記一大過的嚴厲處分，同時強調會秉持「毋枉毋縱、依法究辦」原則嚴查，絕不護短。

台南佳里警分局驚爆員警疑似性侵未成年少女，案情多有疑雲，分局召開考績會以言行失檢予以記一大過及調整服務地區。圖／取自佳里分局網頁
台南佳里警分局驚爆員警疑似性侵未成年少女，案情多有疑雲，分局召開考績會以言行失檢予以記一大過及調整服務地區。圖／取自佳里分局網頁

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