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影／9旬阿嬤深夜搭小黃與司機爭執 警協助迷途阿嬤返家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

90歲的賴姓阿嬤，19日凌晨2時在台中市北區中國醫藥學院附設醫院搭乘計程車欲返家，卻無法說清楚自家位置，與司機發生爭執，經司機報警，員警從阿嬤身上所帶健保卡，查出阿嬤家住大里區，載阿嬤返家。

7月19日凌晨2時，台中市警三分局正義派出所接獲計程車司機報案，稱與乘客有糾紛需要警方協助，巡邏警網隨即趕赴現場，發現乘客是年齡90歲疑有失智症狀的賴姓阿嬤，因無法說清楚自家位置，與司機發生些許爭執。

計程車司機無奈表示，無法與阿嬤溝通，因她一下指示要往某國中附近，一下又說是住家在仁和路上，司機不知其目的地在何處，實在是深感困擾，見車資也不斷跳錶上攀，只好請求警方協助。

員警發現乘客是白髮阿嬤，疑似有失智症狀，講不出自家地址，只知道是一個很大的社區，幸好從醫院返家的阿嬤身上帶有健保卡，透過警用系統查到阿嬤住在大里區，考量到已是深夜且路程不遠，最後由巡邏員警協助載送阿嬤返家。

經了解，賴姓阿嬤已近九旬，平日與孫子同住，當天不知為何於深夜時分從中國醫藥學院附設醫院搭乘計程車欲返家，一開始向司機表示要搭乘到某國中附近，到達時阿嬤又表示不是此處，要走仁和路，待車開至仁和路時卻又說不出家在何處，讓司機無奈之下報警處理。

在員警耐心了解之下，順利解決雙方歧見，並由員警載送阿嬤返家，抵達該社區時，阿嬤認得是自己居住的社區，而社區警衛也表示認識阿嬤，可直接帶阿嬤上樓，員警看到阿嬤能順利回家也感到相當欣慰。

90歲的賴姓阿嬤深夜搭計程車迷途，員警從阿嬤身上所帶健保卡，查出阿嬤家住大里區，載阿嬤返家。圖／警方提供
90歲的賴姓阿嬤深夜搭計程車迷途，員警從阿嬤身上所帶健保卡，查出阿嬤家住大里區，載阿嬤返家。圖／警方提供
90歲的賴姓阿嬤深夜搭計程車迷途，員警從阿嬤身上所帶健保卡，查出阿嬤家住大里區，載阿嬤返家。圖／警方提供
90歲的賴姓阿嬤深夜搭計程車迷途，員警從阿嬤身上所帶健保卡，查出阿嬤家住大里區，載阿嬤返家。圖／警方提供

阿嬤 計程車 失智症

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