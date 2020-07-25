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大武崙沙灘溺水女子送醫不治 海巡救起警找家屬查原因
基隆市大武崙沙灘今天上午6點多，一名女子被泳客發現在海上漂流，疑似溺水，泳客、海巡人員趕至將她搶救上岸，消防人員救護車送醫，急救後宣告不治。警方已查出身分是30多歲女子，已找到家屬了解原因。
今天上午6時35分，海巡署北部分署第二岸巡隊大武崙安檢所守望人員，發現有一名女子疑似溺水，立即通報所內人員、基隆市消防局第二大隊安樂分隊及市警第四分局大武崙派出所前往救援。
海巡人員隨即攜帶救生裝備抵達現場，因溺水女子位置距岸約40公尺，海巡人員立即下水實施拖帶救援，附近熱心泳客也幫忙搶救，順利將該名女子救援上岸，但救起後已無呼吸心跳，現場人員實施CPR，安樂消防分隊送往基隆長庚醫院急救。
溺水女子約30多歲，著白色襯衫、藍色牛仔短褲、身高約165公分，現場無同行親友，實際身份由大武崙派出所調查釐清中。警方已查出女子身分，並通知家屬到派出所釐清溺水原因，並報請檢方相驗釐清死因。
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