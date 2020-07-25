警報器鈴聲大作救命 屋主睡夢驚醒打119求救

台中市后里區富春路今天上午近6時發生住宅火警，一棟透天厝一樓冒出濃煙，附近鄰居聽到怪聲出來查看，發現該棟透天厝一樓窗戶玻璃已被燒破，趕緊使用滅火器協助滅火；受困在二樓的屋主聽到住宅警報器鈴聲大作驚醒，趕緊打電話報案，消防局獲報共出動8台消防車前往救援，順利將火勢熄滅，無人傷亡。

今天上午5時57分，台中市后里區富春路一棟透天厝冒出濃煙，二樓有1名大人、三樓有2名小孩待救，鄰居發現火勢後，使用滅火器協助滅火，但濃煙仍大，受困在二樓的媽媽聽到住宅警報器鈴聲大作驚醒，趕緊到陽台打電話報案，消防人員獲報後，出動各式消防車8輛、救護車2輛、人員共27名前往搶救。