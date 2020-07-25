警報器鈴聲大作救命 屋主睡夢驚醒打119求救
台中市后里區富春路今天上午近6時發生住宅火警，一棟透天厝一樓冒出濃煙，附近鄰居聽到怪聲出來查看，發現該棟透天厝一樓窗戶玻璃已被燒破，趕緊使用滅火器協助滅火；受困在二樓的屋主聽到住宅警報器鈴聲大作驚醒，趕緊打電話報案，消防局獲報共出動8台消防車前往救援，順利將火勢熄滅，無人傷亡。
今天上午5時57分，台中市后里區富春路一棟透天厝冒出濃煙，二樓有1名大人、三樓有2名小孩待救，鄰居發現火勢後，使用滅火器協助滅火，但濃煙仍大，受困在二樓的媽媽聽到住宅警報器鈴聲大作驚醒，趕緊到陽台打電話報案，消防人員獲報後，出動各式消防車8輛、救護車2輛、人員共27名前往搶救。
起火燃燒面積約1平方公尺，經消防人員搶救，順利控制住火勢，二樓受困民眾已安全，另派遣一組人員上三樓搜救，救出三樓2名受困民眾，皆意識清醒，初步研判起火點在一樓客廳，沙發已被燒毀，不排除是電線走火，但詳細起火原因有待釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言