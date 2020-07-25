影／「Lie to Me！」別對我說謊 交警：透過眼神破案

美劇「Lie to Me！(別對我撒謊)」，警方從特定對象的自然徵表情、身體行為、聲音判斷案情，而台中市警五分局員警日前偵辦肇逃案件時，肇逃車主否認撞前方車，但路過騎士卻有「自然的觀看動作，瞄一眼」，警判斷出騎士「知道」發生一起交通事故，根據此線索調查而破案，宛如現實版的美劇「Lie to Me！(別對我撒謊)」。

美國的連續劇「Lie to Me！(別對我撒謊)」根據真人真事改編，靈感來自行為學專家Paul Ekman博士的真實研究，他能夠發掘深埋在人類臉部、身體和聲音裡的線索，然後將犯罪調查中的真實與謊言昭示天下。

日常中偶而會遇見路上的車禍，但最令人生氣的是「撞後不理」的交通事故。對交警而言，最棘手的案件不是沒有事發監視器畫面，而是雨天發生的案件。「因為在雨天，一些碰撞的跡證往往很快的就被雨水沖掉，因此破案的難度增加不少」。

7月3日，中市警五分局員警經辦一起肇逃案件，透過監視器中的影像，從往來路人的自然微表情，判斷出是否「知道」發生一起交通事故，進而擴大線索調查而破案，宛如現實版的美劇「Lie to Me！(別對我撒謊)」。

當日在中市北屯區熱河路與旅順路口發生一起肇事逃逸案件，當時晚間6時30分下著大雨、路上往來車輛頻繁。車子被撞42歲林姓男子買完東西，準備上白色車回家時，有一位全身淋溼的路人匆匆告知他「你的車子剛剛被撞，要趕快報案」，於是就離開現場。

五分局交通分隊警員陳秀芳聽取被害林男說詞後，即刻調閱監視器，發現林男座車後方原有一輛停放的墨綠色車輛，買完東西後就駕車離開，不久後方一路過機車騎士有「自然的觀看動作，瞄一眼」，成為破案的關鍵。

經警再調閱其他路口監視器，從而通知肇事墨綠色車的車主65歲陳姓男子時，陳男20日到場表示「我的痕跡是舊痕」、「沒有撞到啦」，陳員本著警察專業，指出肇事陳男的右前車角有「一抹白痕」，而被撞林男白色車的左後方有墨綠色漆，陳男百口莫辯、真相終於大白，還被害者一個公道。