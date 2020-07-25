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汽機車碰撞騎士亡 花東警聯手4小時鎖定肇逃車破案
花東交界處的花蓮縣富里鄉學田村昨天發生一起汽機車碰撞後，機車騎士死亡、汽車逃逸的車禍，花東兩縣警方聯手，迅速在案發後4小時鎖定逃逸車輛，策動劉姓駕駛昨晚出面說明，全案偵破，警詢後今依肇事逃逸罪嫌移送偵辦。
昨天中午12時，花蓮富里鄉學田村花81線2點2公里處發生轎車和機車碰撞的死亡車禍，49歲潘姓機車騎士倒地腦出血，送醫急救後仍不治，後座范姓女友人手腳擦挫傷，無生命危險；當事汽車沒下車察看，反而沿花81線向南逃逸。
花蓮玉里警分局交通組長陳暐傑表示，接獲報案後，分局長陳蔚文立即指示偵查隊、富里分駐所及車禍處理小組成立專案小組偵辦。
事故地點在花東交界處，較為偏僻，也沒有監視器；不過，有目擊者指稱肇逃的是一輛黑色汽車，車尾裝有黑色尾翼，左側車身受損，警方隨即調閱沿線路口監視器，並協請台東關山警分局池上分駐所調閱監視器畫面。
兩縣警方以車追人，昨天下午約4時，即案發4小時後，就鎖定涉案車輛，並策動劉姓嫌犯昨晚出面說明。家住台東池上鄉的34歲劉嫌向警方表示，昨天向友人借車到花蓮富里鄉訪友，回程時從小巷轉到花81線2點2公里處時，沒注意到有機車經過，才會發生碰撞，車禍發生後一時心慌離開現場，非常後悔。
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