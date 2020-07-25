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阿公阿嬤用棄置衣玩穿搭 萬秀洗衣店爆紅登外媒

中央社 / 台中25日綜合外電報導

圖取自wantshowasyoung IG
圖取自wantshowasyoung IG
許秀娥與丈夫張萬吉在台中市后里區的萬秀洗衣店默默洗了70年衣物。長期以來，客人未取的衣物堆積如山，他們的孫子突發奇想，利用這些衣服替阿公阿嬤玩穿搭，在社群網站爆紅。

根據英國廣播公司（BBC）一篇發自台中的報導，84歲的許秀娥說：「我從沒想過，在我這個年紀，還有那麼多人想看我的照片。」

數十年來，客人忘了取回的衣物，數以百計地堆積起來，直到最近，孫子說服許秀娥和83歲的張萬吉利用被遺棄的衣物玩穿搭，自己當起模特兒，並把拍出來的照片上傳到Instagram。

出乎意料地，這些照片在社群網站上爆紅，現在，他們的IG帳號@wantshowasyoung已有超過20萬人追蹤。

但他們的孫子說，他的初衷並不是要讓阿公阿嬤出名，只是想讓他們在后里逐漸老去的生活不那麼無聊。

他接受英國廣播公司訪問時說，萬秀洗衣店的生意沒有一直都很忙，阿公阿嬤有時會在店裡打瞌睡，沒什麼勁，「所以我想，既然家裡有這些衣服，我可以提醒客人記得來拿，同時提醒我阿公阿嬤，即使年紀大了，他們的生活還是可以多采多姿」。

他在朋友的時尚品味建議下，替張萬吉與許秀娥混搭各種衣服，配上借來的皮包、帽子、太陽眼鏡等配件，在自家老店以洗衣機和烘衣機為背景，拍出激似專業時尚雜誌的照片。

照片中的張萬吉穿著一身短褲上衣，彷彿要去古巴哈瓦那度假；許秀娥的女式襯衫和裙子，凸顯她維持苗條的身形。他們自己都對這些打扮感到驚喜。

張萬吉眉開眼笑地說：「穿成那樣，我好像年輕了30歲。」

最令這對夫妻開心的是啟發別人思考，想要看起來時髦、生活過得有意思，年齡並不是障礙。許秀娥說：「很多人不是真的老，而是心態老。他們覺得自己沒力氣，就一直休息休息，直到愈來愈不健康。」

除此之外，萬秀洗衣店IG帳號的提醒也確實起了作用。

「紐約時報」（New York Times）提到，一天早晨，一名一年多前把衣服送到萬秀洗衣店處理的客人在地方新聞上看到張萬吉與許秀娥的故事，才終於想到要去結帳拿衣服，這是將近70年來從沒發生過的事。

阿嬤

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