南投林管處員工王偉守護山林 更是山難救援急先鋒

南投林區管理處埔里工作站森林護管員王偉，負責巡護濁水溪事業區奧萬大、武界地區林地巡護工作，也是山難搜救高手，常參與仁愛鄉山區山難搜救，前年至今他救援超過10人，成為山友安全的守護者，更榮獲國家搜救指揮中心今年搜救有功人員肯定。

王偉是南投縣仁愛鄉賽德克族原住民，平日負責森林火災搶救、租地造林、造林監工、人工林蓄積取樣調查、天然母樹林調查、深山巡護及查緝盜伐等工作，也是南投縣政府消防局仁愛分隊義消，是山難救援高手。

去年12月7日合歡山公路發生車輛墜谷事故，南投林管處接獲通報後，立即請王偉協助，王偉率隊於失事車輛下方50公尺懸崖附近發現一處血跡，考量地形無法徒手下切，王偉帶隊繞道搶時間救援，果然在失事車輛下方100公尺懸崖附近尋獲小女童，並護送意識清楚的女童前往醫院救治。這個月22日4名登山客在萬大溪遭虎頭蜂攻擊，王偉協助山友的救援行動到晚上九點多才回家休息。

王偉說，他熱愛山林，守護著家鄉的森林，餐風宿露是家常便飯。山中有許多不能預期的情況，時常有山友受傷、高山症或是山難事件發生，他參與過許多山難救助工作，背過許多傷患，救過許多的生命，能幫助登山人士，是他的榮幸。