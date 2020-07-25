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毛小孩被撞踹慘死 林右昌：兇手最重判2年虐待別再發生
林右昌說，昨天在七堵發生一件很不幸的事件，13歲的阿莉在路邊曬太陽，卻不幸發生遭休旅車輾過慘死的意外，想不到肇事者似乎毫無悔過之意，竟然還下車對牠施暴。
林右昌表示，聽到這個消息感到相當痛心也很驚訝，派出所同仁也傾全所之力立刻依監視器畫面循線追查到車牌號碼，將兇手逮捕到案！這樣的行為，已經違反動保法，基隆市警局已依法函送法辦，最重可判處2年有期徒刑。
林右昌在官邸也有養毛小孩，名字叫吉米，他說，毛小孩是我們忠心的夥伴，也是我們最親密的家人，每一個生命都很可貴 ，對於飼主們的心情感同深受。台灣社會應該可以更進步，更文明。他要再一次的呼籲大家，一起關心身旁動物，讓動物免於虐待傷害。
林右昌希望大家都必須學會了解與尊重，願阿莉安息，願暴力、虐待行為能夠終止，不再發生。
基隆李姓男子開車在七堵一處巷口撞死黑狗「阿莉」，李2度輾壓下車後還踢狗影片被貼上網，昨天引發熱議。李男稱當時沒有看到路上躺著狗，因被咬才用腳「弄一下」。動保所、第三分局調查後，認為李明知撞上犬隻又再輾壓、踹狗，最後重傷死亡，有故意傷害犬隻嫌疑，將依違反動保法函送基隆地檢署偵辦。
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