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男子先跑到胞姊住處縱火 又二度放火燒毀機車今起訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子今年5月跑到胞姊住處公寓樓梯間潑灑汽油縱火，連鐵門也被大火燒得焦黑，隨後跑到他處二度縱火燒燬一輛機車，警方調閱監視器於案發後4小時將縱火的黃男逮捕到案。新北地檢署今天依毀損、放火燒燬現供人使用住宅未遂及公共危險等罪起訴。

起訴指出，56歲黃姓男子今年5月31日下午5時許，先在中和區景平路、安樂路口加油站，以兩罐寶特瓶購買汽油，當晚6時許，跑到中和區景平路其胞姊住處公寓樓梯間，潑灑汽油後持打火機引燃縱火，消防分隊獲報到場將火勢撲滅，但公寓鐵門已被燒得焦黑。

事隔兩個多小時，警方於當晚8時23分又獲報，中和區連城路340巷內又發生機車火警，消防人員到場後，機車火勢已被民眾以礦泉水撲滅。警方調閱監視器畫面確認兩起火警均是遭人縱火，當晚10時許，在中和區員山路查獲黃男到案，並在其住處查扣黃男購買汽油發票及火用打火機。

據了解，黃男於6年前因在台北市內江街與西昌街口縱火，燒毀27輛機車、2輛汽車及11間民宅，被依公共危險罪判刑3年，今年4月10日才出獄。新北地檢署今天依毀損、放火燒燬現供人使用住宅未遂及公共危險等罪起訴。

新北市黃姓男子今年5月跑到胞姊中和區住處公寓樓梯間潑灑汽油縱火，連鐵門也被大火燒得焦黑。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年5月跑到胞姊中和區住處公寓樓梯間潑灑汽油縱火，連鐵門也被大火燒得焦黑。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年5月跑到胞姊中和區住處公寓樓梯間潑灑汽油縱火後，又跑到中和區連城路縱火燒燬一輛機車。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子今年5月跑到胞姊中和區住處公寓樓梯間潑灑汽油縱火後，又跑到中和區連城路縱火燒燬一輛機車。記者王長鼎／翻攝

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