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不忍高齡母得出門接回失智兒 甜美女警熱心將人送回家
59歲患有失智症的胡姓男子本月17日獨自外出透氣，卻因迷路回不了家，一路走到新莊區後跌倒在路口，轄區中平派出所副所長方銘進與員警朱孟柔獲報前往，以警用電腦查出胡男身分後，員警不忍胡男高齡的母親還要遠從泰山跑到新莊接回兒子，熱心將他送回家中，讓胡男年邁的母親感激不已。
警專34期畢業的朱孟柔長相十分甜美，再加上將近180公分的高挑身材，讓她在警專就讀時就有不少愛慕者，畢業後她選擇在新莊警分局中平派出所服務，熱心的她時常幫助轄區內有需要的民眾，也與同事相處融洽。
17日晚間7時許，她與副所長方銘進一同執行巡邏勤務時，接獲民眾報案有一名男子路倒在中平路與立信五街口，兩人旋即前往處理，發現男子疑似患有失智症且不便於行，以雨傘充當拐杖，便決定先將他帶返所內安置。
兩人將男子帶回派出所後，利用M-Police系統查詢，過濾近上百筆資料後，才確認男子為59歲家住泰山區的胡姓男子，經過聯繫胡男的家屬，朱孟柔發現胡男與高齡85歲的母親相依為命，不忍胡母年事已高還要遠從泰山到新莊接回兒子，便決定以警車將胡男送返住所。
警方抵達胡男家中後，胡母見兒子平安返家，不停向警方致謝；新莊警分局亦呼籲民眾，家中成員如有疑似失憶情形，應留心隨時注意其動向，必要時可申請「預防走失手鍊」或於衣物上繡上名字，以供相關人員辨識並即時施予協助，避免憾事發生。
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