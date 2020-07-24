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花蓮富里鄉死亡車禍 黑色汽車左側受損肇逃警方追查
花蓮富里鄉學田村花81線2點2公里處，今天中午12時許發生轎車和機車碰撞的死亡車禍，潘姓機車騎士倒地，腦出血送醫，急救後仍不治，後座范姓女友人手腳擦挫傷；當事黑色汽車在碰撞後沿花81線向南逃逸，警方已調閱附近路口監視器追查。
警方表示，事故地點在花東交界處，較為偏僻，也沒有監視器；不過，有目擊者指稱當事的是一輛黑色汽車，車尾裝有黑色尾翼，左側車身受損，目前全案由車禍處理小組專責處理，鑑識小組已到現場採集相關跡證，富里分駐所員警也積極調閱附近路口監視器，並訪查往來車輛行車記錄器偵辦中，也呼籲民眾若有相關資訊，可向警方通報。
警方指出，這起死亡車禍發生在今天中午12時13分，當時49歲潘姓男子騎普通重型機車，載范姓女友人，沿花81線由北往南直行，在花81線2.2公里處，與從無尾巷轉出的黑色汽車發生碰撞。
潘男當場倒地，頭、胸、四肢擦挫傷，腦部出血，39歲范女右側手腳擦挫傷，由消防人員送醫，潘男急救無效宣告不治，范女無生命危險。
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