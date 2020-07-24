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疑因導航系統「出包」 男子一家受困南庄山區爛泥邊坡

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

葉姓男子一家人昨天趁暑假到苗栗縣南庄地區旅遊，原本要到南庄一處知名莊園，不料疑因車內電子導航地圖「出包」將他們引導至山區偏僻產業道路，且車輪陷入道路邊坡爛泥無法動彈，頭份警分局南庄分駐所員警據報趕往救援，終於讓一家人脫困。

警方說，苗栗縣警局頭份分局南庄分駐所昨天下午3點42分接獲通報，有車輛受困在南庄鄉大屋坑產業道路，請求警方協助，所長陳昱升立即率警員黃俊尉前往處理，到達現場發現一輛小客車後輪深陷邊坡爛泥動彈不得，員警下車試圖推車，但沒效果，於是聯繫轄區修車廠前往支援，終於讓車輛順利脫困。

葉姓民眾一家趁暑假駕車到南庄旅遊，原本要到南庄一處知名莊園，卻疑因導航地圖出包，將他們帶至山區偏僻產業道路上，由於當地道路崎嶇，且雨後道路濕滑，加上葉家人對南庄路況不熟，倒車時不慎受困爛泥中，幸好員警及時趕到協助，讓一家人終於脫困，他們對警方的幫忙一再稱謝。

葉姓民眾一家趁暑假駕車到苗栗南庄旅遊，疑因電子導航地圖出包，將他們帶至山區偏僻產業道路，受困道路邊坡爛泥，警方到場救援才脫困。圖／頭份警分局提供
葉姓民眾一家趁暑假駕車到苗栗南庄旅遊，疑因電子導航地圖出包，將他們帶至山區偏僻產業道路，受困道路邊坡爛泥，警方到場救援才脫困。圖／頭份警分局提供
葉姓民眾一家趁暑假駕車到苗栗南庄旅遊，疑因電子導航地圖出包，將他們帶至山區偏僻產業道路，受困道路邊坡爛泥，警方到場救援才脫困。圖／頭份警分局提供
葉姓民眾一家趁暑假駕車到苗栗南庄旅遊，疑因電子導航地圖出包，將他們帶至山區偏僻產業道路，受困道路邊坡爛泥，警方到場救援才脫困。圖／頭份警分局提供
葉姓民眾一家趁暑假駕車到苗栗南庄旅遊，疑因電子導航地圖出包，將他們帶至山區偏僻產業道路，受困道路邊坡爛泥，警方到場救援才脫困。圖／頭份警分局提供
葉姓民眾一家趁暑假駕車到苗栗南庄旅遊，疑因電子導航地圖出包，將他們帶至山區偏僻產業道路，受困道路邊坡爛泥，警方到場救援才脫困。圖／頭份警分局提供

南庄 苗栗縣

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