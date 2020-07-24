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南科女員工打翻「化骨水」潑濺左腹 送醫搶救無礙
南科一家科技公司黃姓女員工今天進行晶片蝕刻製程時，不慎打翻有「化骨水」之稱的氫氟酸混硝酸溶液，左腹遭潑濺。經119緊急用「六氟靈」清洗傷口，送奇美醫學中心無大礙。
台南市消防局上午10時多獲報，南科園區一家科技公司39歲黃姓女員工遭「化骨水」潑濺到左腹。消防人員抵現場，發現患者左腹有一個約手掌大小的紅腫，並出現小面積化膿，消防人員先以「六氟靈」替黃女清洗傷口，再送奇美醫學中心治療。
消防局初步調查，黃女當時在無塵室進行晶片蝕刻製程時，將20毫升的氫氟酸混硝酸溶液瓶放在化學清洗台，工作時不慎碰撞到瓶子，造成溶液潑濺到左腹，黃女因身著防塵衣，剛開始沒有感覺，直到左腹有刺痛感，才發現受傷。
消防人員表示，氫氟酸又稱為「化骨水」，腐蝕力強，去年曾有外籍移工雙腳因遭氫氟酸潑濺，送醫後傷重不治。至於「六氟靈」（Hexafluorine）則是用於接觸氫氟酸後的初始急救措施。
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