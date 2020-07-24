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烈嶼雙口海灘發現2地雷 軍方確認是M6式戰防雷殘體
海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊今天在烈嶼鄉雙口岸際發現2枚疑似地雷，引起民眾關注，岸巡隊隨即封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員處置，軍方到場檢視確認該地雷為「M6式戰防雷殘體」，並將地雷殘體以防爆墊包裹後，在防爆小組人員戒護下帶回處置。
金門岸巡隊副隊長王榮忠表示，所屬的第三機動巡邏站於今日上午9時30分執行拂曉灘岸巡查時，在烈嶼鄉雙口岸際（陸軍W27據點）發現2枚疑似地雷之物，為避免民眾受傷情事，隨即封鎖現場管制人員進出，並通報金防部彈藥庫未爆彈處理小組派員處理，9時53分未爆彈處理小組抵達現場，經檢視確認該地雷為「M6式戰防雷殘體」，並將地雷殘體以防爆墊包裹後帶回處置。
據了解，烈嶼鄉雙口海灘，是小金門著名的景點，每年的金廈泳渡與芋頭節等活動，都是在此舉辦，傳出發現地雷，引起民眾關注，民眾私下討論，不是都排雷排光了，怎麼還有地雷，好在是岸巡人員眼尖發現，不然如果被民眾踩到，後果不敢設想。
M6戰防雷為壓炸式，是針對戰車而設計，須有600磅壓力才會引爆。通常一個人站上去是不會爆炸的，但也會有例外，它的爆炸半徑約80公尺，威力相當驚人！
金門岸巡隊也說，目前金門地區各島派遣巡邏組採24小時執勤方式，於每日06-18時針對轄內各澳口、沙灘及泊區等易發生死亡海漂動物熱區，實施灘岸巡查工作，民眾如有發現任何不法情事或於岸際發生緊急危難事件，可立即向海巡人員反映。
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