快訊

女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

男逼網拍女穿情趣內衣拍照 「掏槍」硬上遭訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子逼從事網拍女大學生穿情趣內衣拍攝宣傳照，竟「掏槍」硬上，遭新北地檢署依強制猥褻罪起訴。意圖／Ingimage
新北市吳姓男子逼從事網拍女大學生穿情趣內衣拍攝宣傳照，竟「掏槍」硬上，遭新北地檢署依強制猥褻罪起訴。意圖／Ingimage

新北市吳姓男子去年透過他人介绍找在學的網拍女大生拍攝情趣內衣宣傳照，一時情欲高漲，竟脫下褲子摩擦女大生私密處欲硬上，因女大生出腳踢開才作罷。新北地檢署今天依強制猥褻罪起訴吳男。

起訴指出，吳姓男子透過熟識友人找到尚在就學、也從事網拍的女大學生，以1000元代價，拍攝女性情趣內衣商品宣傳照，吳男見女大生穿著絲襪及紅色及藍色情趣內衣拍照時，一時情欲高漲，竟脫下褲子，以下體靠近摩蹭女大生私密處，女大生受到驚嚇出腳踢吳男肩膀，吳男才作罷。

女大學生不堪受辱報警提告，吳男到案後坦承有找女大生拍情趣內衣宣傳照，否認犯行並表明願意接受測謊，以示清白，事後卻藉故未依約定時間接受測謊。新北檢方今天依強制猥褻罪起訴吳男。

測謊 猥褻

延伸閱讀

假出口真退稅詐630萬 石材公司負責人遭訴追回不法所得

女大生吃海底撈慶生 店員貼心手寫小卡引網開戰：一堆奧客

擎天岡看日出後...男亮蝴蝶刀逼女大生脫衣性侵得逞

女大生吃一份200元平價餐廳 遭辱「跟我家的狗吃一樣」

相關新聞

男逼網拍女穿情趣內衣拍照 「掏槍」硬上遭訴

新北市吳姓男子去年透過他人介绍找在學的網拍女大生拍攝情趣內衣宣傳照，一時情欲高漲，竟脫下褲子摩擦女大生私密處欲硬上，因女...

國三女離家偷嘗禁果 老爸驚見凶手竟是好友翻臉提告

台南市15歲國三女學生去年2月間離家出走，家人心急如焚四處找人，還好人很快人找了回來，經家人追問，她才全盤托出，期間曾借...

老公生日當天與外遇女子嘿咻 人妻向小三求償判賠40萬

人妻小華不滿丈夫施男與李女有染，甚至在老公生日當天，兩人至摩鐵嘿咻，經小華提告，一審依通姦罪將施男判刑6月、依相姦罪將李...

「摸胸部給100元」 退休男騙女童帶路強襲胸

已退休張姓男子去年暑假在國小校園乘涼時，發現小六女童落單，扯謊說找不到廁所，央求女童帶路。沒想到到廁所獸性大發，表示願給...

假冒教授向美女搭訕稱「有嬰靈」 她閉眼等作法遭撫胸

男子阿欽（化名）假冒中國醫大學陳姓教授名義，向女子小蘋（化名）搭訕，佯稱小蘋的家人年輕時墮胎，有嬰靈在小蘋身上，導致她運...

老爸帶小4女開房間？ 辯教她學電腦重判7年10月

男子阿雄（化名）7年前與妻子小蘋（化名）離婚後，5年前帶小4女兒至旅社性侵害，經被害人告訴同學，老師獲悉後告訴小蘋後報警...

輕熟女自拍全裸無碼影片給人夫 法院判她賠人妻10萬元

新北一名黃姓女子去年底因工作認識已婚的葉姓男子後，多次將自己全裸沐浴、擺弄肢體和吸吮手指等性暗示影片傳給對方，讓葉妻相當...

小女生玩交換心事遊戲 竟聞好友8歲遭表哥性侵

新北市新莊一名男子明知表妹只有8歲，仍趁同住一個屋簷的機會，以身體壓制對方，伸舌強吻，見對方沒把事情講出去，還食髓知味再...

40歲熟男自稱是大一新鮮人 3度玷辱13歲少女判刑5年

40歲的陳男自稱大一生，與年僅13歲少女小蘋交往，進而成男女朋友，與小蘋發生3次性關係，並要求被害人自拍裸照傳送給他，經...

人妻與小王赤裸在床賠夫100萬 請求債權不存在被駁

女子小蘋（化名）與駱男全身赤裸在床，經她的丈夫林男會同徵信社人員報警，小蘋簽發面額100萬元的本票交付給林，她自認遭脅迫...

圖書館自習暫離座位 女子保溫杯竟多了「嘉明的味道」

新北一名黃姓男子前年10月在國立台灣圖書館自習室見一名女子暫離座位，竟將對方的保溫杯拿到廁所，將自己的精液塗抹在杯子再放...

14歲女學生自拍裸照傳網友 學者：可能被煽動掉入圈套

14歲女學生去年傳自拍裸照、自慰影片給網友，事後提告、網友被起訴，學者認為現在孩子每天接觸網路，易受開放言論及匿名影響，...

熱門新聞

影／紅衣男撞死黑狗輾2次還下車踹 引網友公憤肉搜警查辦

高雄市警局3線1星督察涉貪 廉政署約談送辦遭法院收押

中科院成毒農場？技術員宿舍內種大麻稱自用法院收押禁見

老公生日當天與外遇女子嘿咻 人妻向小三求償判賠40萬

逃犯藏金門！警方積極查捕通緝犯 2個月全島逮23人

影／女子駕車直接翻落農田 稱要閃車但路上只有她的車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。