男逼網拍女穿情趣內衣拍照 「掏槍」硬上遭訴

新北市吳姓男子逼從事網拍女大學生穿情趣內衣拍攝宣傳照，竟「掏槍」硬上，遭新北地檢署依強制猥褻罪起訴。意圖／Ingimage

新北市吳姓男子去年透過他人介绍找在學的網拍女大生拍攝情趣內衣宣傳照，一時情欲高漲，竟脫下褲子摩擦女大生私密處欲硬上，因女大生出腳踢開才作罷。新北地檢署今天依強制猥褻罪起訴吳男。

起訴指出，吳姓男子透過熟識友人找到尚在就學、也從事網拍的女大學生，以1000元代價，拍攝女性情趣內衣商品宣傳照，吳男見女大生穿著絲襪及紅色及藍色情趣內衣拍照時，一時情欲高漲，竟脫下褲子，以下體靠近摩蹭女大生私密處，女大生受到驚嚇出腳踢吳男肩膀，吳男才作罷。

女大學生不堪受辱報警提告，吳男到案後坦承有找女大生拍情趣內衣宣傳照，否認犯行並表明願意接受測謊，以示清白，事後卻藉故未依約定時間接受測謊。新北檢方今天依強制猥褻罪起訴吳男。