26隻小鴨成群深夜出逃 警方用紙箱帶回保管找主人

桃園市昨晚有民眾到陽明公園運動時，赫然發現路邊積水竟然有一群「小鴨」在玩水，但未見飼主或其他籠具，擔心小鴨跑到路上被車撞斃引發車禍，轄區警方獲報到場確認一共有26隻鴨，商請附近店家借用紙箱，並協調警友人士幫忙安置，先對小鴨「保護管束」同時協尋主人。

桃園分局大樹派出所巡佐陳源坤、警員蔡家奇昨晚10點多接獲趙姓女子報案，表示和朋友在公園運動發現建新街停車格的一處積水中，看到1群「小鴨」在玩水，但附近沒有有飼主，擔心萬一跑到大馬路上會釀成交通事故，不知該如何是好。

警方獲報起初感到十分訝異，但到場發現真的有一群小鴨，清點後一共26隻，還不斷發出「呱、呱、呱」叫聲，模樣相當可愛，警方研判可能附近有民眾飼養，不慎讓小鴨趁機偷溜，才會整群深夜大馬路上玩水。