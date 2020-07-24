影／跨坐橋上賞夜景？ 南警及時勸阻久病男尋短

台南市警第三分局和順派出所今天凌晨0時20分，接獲110通報稱安南區永安橋有中年男子跨坐橋上，狀似要跳河，和順所長林祿迪、警員黃金鈴獲報後，馳赴現場，「什麼代誌好好講」、「先下來，用講的」林等人好言規勸男子下了橋，避免憾事發生。

警方調查，45歲林姓男子因久病厭世，且與哥哥因故口角爭執，他選擇跨坐永安橋吹風，思考人生問題，但因夜色灰暗，如稍有不慎，恐發生不測，警方到場後，見情勢危急，不斷以柔性關懷林，直至將他勸下橋來，避免意外發生。

林表示，本身因糖尿病及心臟疾病，又有高血脂等症狀，導致常請假丟了工作，再加上跟哥哥爭吵，讓他覺得很厭世，希望坐在橋上透過賞夜景吹風，思考未來的路。林的哥哥據報後，趕抵現場，看到弟弟安然無恙，再三感謝警方的幫忙，在生命攸關的重要關頭，及時拉住弟弟，挽回其生命。

最後，林在員警的關懷與勸導下，情緒平復不少，與哥哥誤會冰釋，由和順所員警平安護送返家。