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影／女子駕車直接翻落農田 稱要閃車但路上只有她的車
苗栗縣黃姓女子昨天上午11點多駕車行經頭份市東桃路與中興路口附近小路時，車子突然翻落路旁農地，當時正巧有員警行經，隨即通知頭份派出所巡佐解建雄、警員李育庭到場協助，將在車內的黃女救出，她幸運地的未受傷，向警員聲稱當時要閃車，由於意外未造成其他車輛或人員受傷害，警方隨即協助聯絡拖吊車到場，並在現場實施交通疏導，迅速排除事故。
不過，警方事後調閱路口監視畫面，卻發現意外發生時，只有女子的車輛出現在小路上，且一個轉彎就直接駛進路邊農地，與她指稱 「閃車」的說法不符，猜測女子當時可能受到驚嚇或恍神、天氣太熱、新手上路等因素造成意外，由於事故現場的小路有高低差，也可能是造成女子駕車不慎翻落田裡的原因。
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