聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人
雙北發生多起超商傷人搶案，警方今天上午到基隆自治街一處民宅搜查，一度傳出警方逮捕涉嫌嫌犯。警方說，今天確有搜查相關處所，懷疑嫌犯就住在七堵，但沒有抓到人。
據支援的警方表示，今天是由信義分局等帶著嫌犯友人到基隆來找嫌犯，地點不知是嫌犯租屋處還是住處，但並沒有找到人，相關警力都已收隊離開。
新北市樹林博愛街今天凌晨發生一起超商搶案。一名身穿白上衣、黑長褲、戴黑帽男子，在結帳時突然持不明物毆打沈姓超商店員，導致店員額頭及嘴唇撕裂傷，沒搶到錢就逃逸，店員送亞東醫院救治。
另外，一名男子今天凌晨1時許至新北市汐止區一間超商，拿一罐飲料至櫃台結帳後，持水果刀強盜9900元，刺傷店員手掌逃逸；案發後約1小時，歹徒至台北市信義區一間超商，同樣購買飲料，再持刀強盜1萬多元，店員腰部遭刺傷，警方研判持刀歹徒為同一人，調閱監視器追查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言