快訊

台北39.7度！熱到刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

雙北發生多起超商傷人搶案，警方今天上午到基隆自治街一處民宅搜查，一度傳出警方逮捕涉嫌嫌犯。警方說，今天確有搜查相關處所，懷疑嫌犯就住在七堵，但沒有抓到人。

據支援的警方表示，今天是由信義分局等帶著嫌犯友人到基隆來找嫌犯，地點不知是嫌犯租屋處還是住處，但並沒有找到人，相關警力都已收隊離開。

新北市樹林博愛街今天凌晨發生一起超商搶案。一名身穿白上衣、黑長褲、戴黑帽男子，在結帳時突然持不明物毆打沈姓超商店員，導致店員額頭及嘴唇撕裂傷，沒搶到錢就逃逸，店員送亞東醫院救治。

另外，一名男子今天凌晨1時許至新北市汐止區一間超商，拿一罐飲料至櫃台結帳後，持水果刀強盜9900元，刺傷店員手掌逃逸；案發後約1小時，歹徒至台北市信義區一間超商，同樣購買飲料，再持刀強盜1萬多元，店員腰部遭刺傷，警方研判持刀歹徒為同一人，調閱監視器追查。

雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人。記者游明煌／翻攝
雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人。記者游明煌／翻攝
雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人。記者游明煌／翻攝
雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人。記者游明煌／翻攝

超商

延伸閱讀

全中運基隆4金6銀7銅 亮點計畫創5年來最佳

鎖管季開跑 林右昌揪夏夜來基隆體驗海釣趣

高雄臨時工開槍傷人洩憤 逃逸不到7小時晚間落網

市民大道五、六段31日通車 市民基隆路口禁左轉

相關新聞

雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人

雙北發生多起超商傷人搶案，警方今天上午到基隆自治街一處民宅搜查，一度傳出警方逮捕涉嫌嫌犯。警方說，今天確有搜查相關處所，...

撞死黑狗輾2次還踹…車主到案手有傷 「好心拉狗被咬用腳弄一下」

基隆市李姓男子昨天開車從七堵一處巷口出來時，涉嫌撞死一隻叫「阿莉」的黑狗，飼主調出監視器發現李男輾壓在馬路上的黑狗2次，...

影／女子駕車直接翻落農田 稱要閃車但路上只有她的車

苗栗縣黃姓女子昨天上午11點多駕車行經頭份市東桃路與中興路口附近小路時，車子突然翻落路旁農地，當時正巧有員警行經，隨即通...

騎車沒繫安全帽帶 警眼尖盤查竟搜出毒品與不明爆裂物

32歲張姓男子昨天晚間10時許騎車載著33歲友人陳姓男子行經新北市淡水區北新路段時被警方攔查，在機車箱內搜出安非他命與疑...

雙北超商被歹徒持刀強盜萬元 樹林超商也遭毆人行搶

新北市樹林博愛街今天凌晨3點47分，發生一起超商搶案。一名身穿白上衣、黑長褲、戴黑帽男子，在結帳時突然持不明物毆打沈姓超...

中市警微電影創作比賽 亞洲大學「錯，過」奪得金獎

台中市警局為了提供青年學子展現青春能量的舞台，舉辦的109年青春專案「Shoot出創意，少年有影某」微電影創作比賽，共有...

80歲老翁載妻下坡路段自撞電線桿 妻受困車內送醫不治

台中市謝姓老翁駕駛自小客車今天清晨6時許行經東勢區東蘭路下坡路段，疑因煞車不及自撞電線桿，老翁身上多處擦挫傷，但副駕駛座...

雙北超商一夜均被歹徒持刀強盜萬元 兩店員遭刺傷送醫

一名男子凌晨至新北市汐止區一間超商，持水果刀強盜9900元，刺傷店員手掌逃逸，案發後約1小時，台北市信義區一間超商也被強...

本月第3起！八通關古道再傳山難60歲婦人墜谷傷

一支攀登八通關古道的9人登山隊伍，今天上午行經米亞桑駐在所西北方約1公里處時，1名60歲的陳姓女山友不慎墜谷，頭部有長達...

影／「以為牠會跑開」駕駛撞死狗還踹 動保所：有故意嫌疑

基隆市李姓男子昨天開車從七堵一處巷口出來時，涉嫌撞死一隻叫「阿莉」的黑狗，飼主調出監視器發現李男輾壓在馬路上的黑狗2次，...

影／疑因酒駕遇警心虛 男子深夜連闖4個紅燈撞車4人傷

宜蘭縣冬山鄉義成路口，今天凌晨有一輛轎車由北往南，闖紅燈，撞及他向的1輛計程車，還有1輛機車，波及路邊住家電門及路邊2輛...

男子刀插胸口倒臥板橋公園嚇壞人 疑遊民久病尋短

今天一早民眾到板橋區華江公園內運動，驚見一名男子倒臥地上，胸口還插著一把刀，以為發生凶殺案，嚇得連忙報案。

熱門新聞

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

影／紅衣男撞死黑狗輾2次還下車踹 引網友公憤肉搜警查辦

影／驚悚影片！婦人山區超車不當撞飛無辜機車騎士

建管處涉弊交保工程員自殺 北市府：他承受極大壓力

老公生日當天與外遇女子嘿咻 人妻向小三求償判賠40萬

中科院成毒農場？技術員宿舍內種大麻稱自用法院收押禁見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。