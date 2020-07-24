雙北超商傷人搶案嫌犯基隆落網？警：搜索處所沒抓到人

雙北發生多起超商傷人搶案，警方今天上午到基隆自治街一處民宅搜查，一度傳出警方逮捕涉嫌嫌犯。警方說，今天確有搜查相關處所，懷疑嫌犯就住在七堵，但沒有抓到人。

據支援的警方表示，今天是由信義分局等帶著嫌犯友人到基隆來找嫌犯，地點不知是嫌犯租屋處還是住處，但並沒有找到人，相關警力都已收隊離開。

新北市樹林博愛街今天凌晨發生一起超商搶案。一名身穿白上衣、黑長褲、戴黑帽男子，在結帳時突然持不明物毆打沈姓超商店員，導致店員額頭及嘴唇撕裂傷，沒搶到錢就逃逸，店員送亞東醫院救治。