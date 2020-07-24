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撞死黑狗輾2次還踹…車主到案手有傷 「好心拉狗被咬用腳弄一下」
基隆市李姓男子昨天開車從七堵一處巷口出來時，涉嫌撞死一隻叫「阿莉」的黑狗，飼主調出監視器發現李男輾壓在馬路上的黑狗2次，非常生氣報案追查。李姓男子今天中到案製作筆錄，他表示，沒有注意到狗，不小心撞上，他好心要拉狗出來被咬了一口，才用腳「弄一下」看狗會不會出來，但狗沒有出來，警方訊後將依違反動保法函送法辦。
李姓男子向警方說，他從巷口開車出來，總是要看左邊有沒有來車，沒有注意到右側有狗，不小心感覺有撞到東西，心想不要撞到什麼才好，就倒車一下，下車查看後發現是一隻狗，他好心要拉狗出來，但被咬了一口，才用腳「弄一下」看狗會不會出來，但狗沒有出來。
李姓男子表示，後來飼主有出來看，把狗拉出來，過程就是這樣，他並不是故意的，他並沒有馬上走，有留下來看如何處理，飼主把狗拉進去了，他也不知怎樣了，因他手有被咬受傷要去處理才先去就醫，並沒有不理會。
警方今天凌晨找到李姓男子，李男初步向員警說，他當時開出來時有看到狗，以為牠會跑開，撞到後有停下查看，但今天到案後改口，沒有注意到有狗，不小心撞上。
基隆市警察局第三分局百福派出所長李羿伸表示，接獲報案後調監視器查出李男車號，今天警方通知飼主、涉案車主到所釐清案情，並聯繫動保單位處置，全案訊後會依法函送偵辦。
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