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80歲老翁載妻下坡路段自撞電線桿 妻受困車內送醫不治

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市謝姓老翁駕駛自小客車今天清晨6時許行經東勢區東蘭路下坡路段，疑因煞車不及自撞電線桿，老翁身上多處擦挫傷，但副駕駛座的妻子因車子變形受困車內，消防人員救出後已無生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治，詳細車禍原因有待警方調查釐清。

今天清晨6時許，家住台中市東勢區的80歲謝姓老翁，駕駛自小客車載74歲妻子詹姓老婦欲前往東勢市區洗腎，未料行經東蘭路石圍牆下坡路段時，疑似因煞車不及撞上路旁電線桿，撞擊力道強大，車輛嚴重扭曲變形，謝翁頭部撕裂傷、身體多處擦挫傷，詹婦則受困車內，夾在座位於前方底座之間。

消防人員獲報後趕抵現場，立刻使用破壞器材破壞車子救出詹婦，但詹婦救出後已無生命跡象，緊急送往東勢農民醫院急救，經搶救仍傷重不治。警方表示，謝姓老翁並未喝酒，詳細車禍原因有待進一步調查釐清。

謝姓老翁駕駛自小客車今天清晨6時許行經台中市東勢區東蘭路下坡路段，疑因煞車不及自撞電桿。圖／民眾提供
謝姓老翁駕駛自小客車今天清晨6時許行經台中市東勢區東蘭路下坡路段，疑因煞車不及自撞電桿。圖／民眾提供
謝姓老翁駕駛自小客車疑似因煞車不及撞上路旁電線桿，撞擊力道強大，車輛嚴重扭曲變形。圖／民眾提供
謝姓老翁駕駛自小客車疑似因煞車不及撞上路旁電線桿，撞擊力道強大，車輛嚴重扭曲變形。圖／民眾提供
謝姓老翁駕駛自小客車今天清晨6時許行經台中市東勢區東蘭路下坡路段，疑因煞車不及自撞電桿。圖／民眾提供
謝姓老翁駕駛自小客車今天清晨6時許行經台中市東勢區東蘭路下坡路段，疑因煞車不及自撞電桿。圖／民眾提供

老翁 車禍 台中市

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