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本月第3起！八通關古道再傳山難60歲婦人墜谷傷

聯合報 / 記者王燕華江良誠／連線即時報導

一支攀登八通關古道的9人登山隊伍，今天上午行經米亞桑駐在所西北方約1公里處時，1名60歲的陳姓女山友不慎墜谷，頭部有長達15公分撕裂傷，花蓮縣消防局、空勤直升機協助吊掛救起送醫，目前傷勢穩定。

這是本月八通關古道第3起山難，先前4日有一名57歲林姓女山友墜谷受傷，20日一名77歲男姓山友因高山症發作不適，都由花蓮縣消防局、空勤黑鷹直升機聯手協助吊掛送醫。

這支9人登山隊伍，本月21日從南投東埔登山口入山，預計以8天時間攀登八通關越嶺古道，28日從花蓮南安登山口下山。

花蓮縣消防局表示，這支登山隊今天上午上午7時許行經海拔2842公尺的米亞桑駐在所往大水窟山屋約1公里處時，一名60歲陳姓女隊員不慎墜谷，頭部有長達15公分的撕裂傷，疑似頭部出血，意識模糊。

消防局接獲通報後，結合玉山國家公園南安管理站、林務局玉里工作站，先派出5名地面搜救人員趕往救援，再聯繫空勤總隊執行吊掛任務。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長陳力平說，空勤總隊直升機起飛執行空偵吊掛，上午10時4分已順利將傷患吊掛成功，送往花蓮市國福棒壘球場旁空地，由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。

八通關古道是熱門登山路線，本月已傳出3起山域救援事故。圖／南投縣消防局提供
八通關古道是熱門登山路線，本月已傳出3起山域救援事故。圖／南投縣消防局提供
八通關越嶺古道今天再傳山域事故，花蓮縣消防局、玉山國家公園南安管理站、林務局玉里工作站共5人集結出動救援。圖／花蓮縣消防局提供
八通關越嶺古道今天再傳山域事故，花蓮縣消防局、玉山國家公園南安管理站、林務局玉里工作站共5人集結出動救援。圖／花蓮縣消防局提供

黑鷹直升機 山友 玉山國家公園

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