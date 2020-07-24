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影／「以為牠會跑開」駕駛撞死狗還踹 動保所：有故意嫌疑

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市李姓男子昨天開車從七堵一處巷口出來時，涉嫌撞死一隻叫「阿莉」的黑狗，飼主調出監視器發現李男輾壓在馬路上的黑狗2次，非常生氣報案追查。警方今天凌晨找到開車的李姓男子，李男初步向警方說，他當時開出來時有看到狗，以為牠會跑開，撞到後有停下查看，用手摸有被咬才用腳踢了一下，不是故意要撞要踢。基隆動保所表示，有故意嫌疑，將依違反動保法送辦。

江姓網友昨在臉書社群「基隆人」貼出一段影片指出，這名紅衣男那個角度完全可以看到狗在那邊，以為牠會自己走開就可以直接輾過去？如果是小孩勒？撞到狗下車然後說：「狗怎麼都不走？」

影片顯示，男子開車出巷口時，輾壓一隻躺在馬路上的黑狗兩次，另一隻黑狗同伴衝上前去阻止不了對車狗叫，男子停車察看，先彎下腰後用腳踢狗，整個過程都被監視器拍下貼網，貼文者並留言說，狗因年紀大了，經此一撞最後死了。紅衣男輾死狗還用腳踹引發大批網友熱議及公憤，紛留言「怎可輾狗後還踢」、「太惡劣」，肉搜要找出來送警調查處理。

基隆市警察局第三分局百福派出所長李羿伸表示，接獲報案後積極調查，目前已通知涉案車主到所說明案情，並聯繫動保單位處置，全案依法偵辦。

警方今天凌晨已找到涉案是李姓男子，將在下午傳喚到案說明，他初步向警方說，當時開出來時有看到狗，以為牠會跑開，後來才發現車子有卡住東西，停下查看發現車下有狗，用手要拉出來時被咬，才用腳踢了一下，不是故意要撞，也不是故意要踢。

飼主今天上午10點到派出所，他表示，調出監視器發現李男輾壓在馬路上的黑狗2次，非常生氣報案追查，狗狗平日都在附近活動，他們把牠拉出後就死了，家人十分不捨。動保員上午也到派出所詢問飼主等相關人釐清案情。

基隆動保所長陳瑞濱表指出，飼主昨天有報案，百福派出所協助找出車主，會請涉案者陳述後依動保法裁處，車主涉嫌違反動物保護法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，從影片過程認為有故意嫌疑，將再查明。

陳瑞濱說，如果是故意，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上，200萬元以下罰金，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失；如認定是過失，則可處1.5到7.5萬元。（監視器影片取自基隆人）

「以為牠會跑開」，撞死狗還踹動保所指有故意嫌疑。圖／取自基隆人
「以為牠會跑開」，撞死狗還踹動保所指有故意嫌疑。圖／取自基隆人
「以為牠會跑開」，撞死狗還踹動保所指有故意嫌疑。圖／取自基隆人
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基隆 車主 虐狗 動保法

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