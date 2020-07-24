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男子刀插胸口倒臥板橋公園嚇壞人 疑遊民久病尋短

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市70歲姓男子今天清晨被人發現胸口插著一把刀，倒臥板橋區華江公園內，嚇壞晨運民眾報案，經警方調查疑鄭男為遊民疑久病尋短。記者王長鼎／翻攝
新北市70歲姓男子今天清晨被人發現胸口插著一把刀，倒臥板橋區華江公園內，嚇壞晨運民眾報案，經警方調查疑鄭男為遊民疑久病尋短。記者王長鼎／翻攝
今天一早民眾到板橋區華江公園內運動，驚見一名男子倒臥地上，胸口還插著一把刀，以為發生凶殺案，嚇得連忙報案。

警方到場確認男子已明顯死亡，封鎖現場調查，發現死者70歲鄭姓男子為一位遊民，胸口的水果刀為致命傷，但衣著完整，調閱周邊監視器，發現鄭男是今天凌晨零時50分許，獨自一人徒步進入公園後持水果刀自戕，而水果刀也是鄭男於昨晚在板橋區莒光路一間超商所購買，初步研判為一起單純的自殺案件，今天將報請檢察官相驗。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

【中央社／新北24日電】

街友鄭姓男子今天清晨5時許被發現倒臥新北板橋區華江公園內，身上插著一把刀，已明顯死亡。警方初步調查，鄭男購買水果刀後至命案現場，疑為自殺輕生案。死因將報請檢方相驗。

警方今天表示，24日清晨5時10分據報，板橋區華江公園內發現一名男子倒臥地上，身上插一把刀。救護人員到現場發現男子已無生命跡象，明顯死亡。

警方查證，查證死者身分為無業街友鄭男，調閱監視器發現，命案現場的水果刀是23日晚間6時許，至板橋區莒光路的五金行購買。

警方調閱附近監視器發現，鄭男於今天凌晨0時50分許，徒步進入公園陳屍處，初步勘查現場無打鬥痕跡，且衣著完整無破損，疑似為一起自殺案件，實際死因將報請地檢署相驗。

新北市70歲姓男子今天清晨被人發現胸口插著一把刀，倒臥板橋區華江公園內，嚇壞晨運民眾報案，經警方調查疑鄭男為遊民疑久病尋短。記者王長鼎／翻攝
新北市70歲姓男子今天清晨被人發現胸口插著一把刀，倒臥板橋區華江公園內，嚇壞晨運民眾報案，經警方調查疑鄭男為遊民疑久病尋短。記者王長鼎／翻攝

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