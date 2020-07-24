疑未注意路況…聯結車國一43K連撞5輛車 路人驚呼連連

40歲曾姓男子昨天駕駛聯結空車自桃園龍潭出發前往新北林口，卻在下午3時許行經國一北向43公里時林口B出口時，疑因未注意前方路況，一連追撞前方5輛汽車，所幸駕駛與乘客均繫安全帶，無人拋飛車外造成重大傷亡，僅2人輕傷，2人由救護車送醫，2人自行就醫，均無大礙。

有網友將錄下全程的行車紀錄器畫面PO網，只見曾男疑似未注意到前方車輛堵塞在排隊，未減速便直接連撞5輛車，隨後曾將車頭擺向另一邊才停下，其中第一、二輛轎車被擠壓變形，第三輛銀色休旅車再衝撞第四輛小貨車後，兩輛汽車被撞到偏往外向車道，再擦撞前方一輛轎車。其中銀色休旅車內有兩人受輕傷，送往林口長庚就醫後無大礙，2人自行就醫。