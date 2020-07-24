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疑未注意路況…聯結車國一43K連撞5輛車 路人驚呼連連

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

40歲曾姓男子昨天駕駛聯結空車自桃園龍潭出發前往新北林口，卻在下午3時許行經國一北向43公里時林口B出口時，疑因未注意前方路況，一連追撞前方5輛汽車，所幸駕駛與乘客均繫安全帶，無人拋飛車外造成重大傷亡，僅2人輕傷，2人由救護車送醫，2人自行就醫，均無大礙。

有網友將錄下全程的行車紀錄器畫面PO網，只見曾男疑似未注意到前方車輛堵塞在排隊，未減速便直接連撞5輛車，隨後曾將車頭擺向另一邊才停下，其中第一、二輛轎車被擠壓變形，第三輛銀色休旅車再衝撞第四輛小貨車後，兩輛汽車被撞到偏往外向車道，再擦撞前方一輛轎車。其中銀色休旅車內有兩人受輕傷，送往林口長庚就醫後無大礙，2人自行就醫。

警方獲報後趕赴現場，酒測發現6名駕駛均無人酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清；國道警察第一大隊呼籲民眾，用路時應遵守交通規則，保持安全距離、隨時注意前方路況。駕駛人切記勿疲勞駕駛，遇車流回堵時應開啓危險警示燈警示後車，另外不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

第四輛貨車車尾毀損，所幸無人受傷。記者柯毓庭／翻攝
第四輛貨車車尾毀損，所幸無人受傷。記者柯毓庭／翻攝
第二、三輛轎車與休旅車部分受損，其中休旅車兩人送醫無大礙。記者柯毓庭／翻攝
第二、三輛轎車與休旅車部分受損，其中休旅車兩人送醫無大礙。記者柯毓庭／翻攝
第一輛轎車被撞得面目全非。記者柯毓庭／翻攝
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