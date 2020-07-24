移民官喬裝超商顧客 與警方聯手攔車查獲7名非法移工
移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，有一批非法移工固定在新港鄉某超商集結，買早餐吃再上工，移民官喬裝顧客埋伏監控，日前會同警方拂曉出擊，逮捕7名非法移工。
專勤隊調查，有特定車輛會到新港鄉某處移工宿舍，接送失聯移工打工，勘查蒐證，發現查處對象上工前，固定會到鄰近超商購買早餐，日前會同嘉縣警局清晨6點拂曉出擊，一舉查獲3名失聯移工及4名逾期停留船員等7名印尼籍非法外來人口，依違反入出國及移民法及就業服務法法辦。
專勤隊為掌握最佳查處時機，先指派2名移民官喬裝顧客，進入超商觀察，只見查處對象還在悠哉選購琳瑯滿目商品，決定當天要享用的早餐，渾然不知已經被鎖定，當他們離開超商準備上車，喬裝顧客的移民官立馬通報在外埋伏人員包圍攔截載運車輛，將非法外來人口一舉成擒。
經清查，他們已在台逾期10餘日至4年不等，製作筆錄時，其中40歲失聯移工「阿曼」笑說，早上在超商只顧挑早餐，完全不知道問筆錄的移民官就在身邊，感謝讓他們把剛買的早餐慢慢吃完。
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