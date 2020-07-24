紅燈敲窗攔警求助開道 孕婦母親要用油飯感謝

台中市民張姓孕婦羊水破裂，臨盆在即，本月18日晚間，由老公駕車前往醫院途中，因時值車多時段，在東山路與經補路口等紅燈時，見前方有市警五分局警車，張婦的老公下車急敲警車車門，請求警車協助開道，員警二話不說協助開道，10分鐘抵達醫院。

市警五分局東山派出所員警，於7月18日晚間8時擔服巡邏勤務，原接獲通報欲前往處理違停的路上，在東山路與經補路口停等紅綠等時，突遇民眾從後方追上，民眾急忙下車告知警方其妻子要生產，希望警方協助開道。

經警方詢問前往的目的地是中國醫藥醫院附設醫院後立即準備開道，因時值車多時段，貼心地告知要跟好警車。於是警方一路從東山路三段及經補路口選擇車流較少的路線，趕緊將待產民眾送到醫院。

原來是張姓孕婦屆臨盆之際，羊水破裂，田姓母親擔心耽誤就醫時間，在途中停等紅綠燈時正好見到警車在前方，由女婿趕緊下車請求警方協助。在警方協助下，約8公里、需20分鐘以上的路程，縮短成10分鐘即到達醫院。