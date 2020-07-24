男子遭誘惑以LINE視訊與「美女」裸聊 慘遭擷取畫面

苗栗縣一名男子在手機LINE上見到一名模樣清麗的女子，主動加入自己的LINE帳號開始聊天，雙方相談甚歡，對方要求透過LINE視訊「坦誠相見」，不料雙方僅「裸聊」1分多鐘，對方就切斷視訊，還遭對方以公布不雅照要脅購買萬元遊戲點數，男子不甘受騙向警方報案，警方已展開調查，同時呼籲大眾網路交友務必謹慎為宜。

頭份警分局指出，警方最近受理轄區一名男子報案指稱，他在手機LINE看到一名模樣清麗女子，主動加入自己的LINE帳號，兩人透過LINE開始聊天，相談甚歡，對方要求透過LINE視訊「坦誠相見」，不料雙方裸聊僅進行1分多鐘，對方便切斷視訊，並立刻威脅說握有他裸露身體的不雅影片，要求男子必須購買1萬元遊戲點數拍照給對方，才會把側錄的不雅影片刪除，如果不買就會把不雅影片上傳網路，男子害怕不雅影片遭對方流出，無奈購買了1萬元遊戲點數拍給對方。

頭份警分局分局長邱紹雄表示，這件案子是詐騙集團透過LINE通訊軟體結識被害人，被害人遭誘惑進行裸聊時掉入詐騙圈套，詐騙集團目的只為騙取被害人的錢財，且被害人看到對方的畫面，可能只是在網路擷取的假視訊，在此呼籲民眾應避免好奇刺激而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，以免遭詐或受威脅，如遇可疑情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，別讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。