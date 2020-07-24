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影／紅衣男撞死黑狗輾2次還下車踹 網友公憤肉搜警查辦

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男子昨天上午在七堵區開車出巷口時，輾壓一隻躺在馬路上的黑狗兩次，另一隻黑狗同伴衝上前去阻止不了對車吠叫，男子停車察看卻還用腳踢狗，整個過程都被監視器拍下貼網，貼文者並留言說，狗因年紀大了，經此一撞最後死了。紅衣男輾死狗還用腳踹引發大批網友熱議及公憤，紛留言「怎可輾狗後還踢」、「太惡劣」，肉搜要找出來送警調查處理。

警方表示，已接獲飼主報案，將追查車主到案了解，釐清案情，並通報基隆動保所。基隆動保所表示，將進行了解及處置。

江姓網友昨在臉書社群「基隆人」貼出一段影片指出，這名紅衣男那個角度完全可以看到狗在那邊，以為牠會自己走開就可以直接輾過去？如果是小孩勒？撞到狗下車然後說：「狗怎麼都不走？」

江姓網友表示，當下以為紅衣男是不小心撞到，看了監視器才知道壓兩次。還說被咬了，他還好心給紅衣男衛生紙，問他要不要擦藥？但紅衣男擦完衛生紙直接丟地上，還踹狗。

影片貼出後引發大批網友議論，不少網友留言太惡劣、太殘忍，當場被拖行讓人不敢看。還有留言「撞到沒感覺嗎？還用腳踢」、「沒牽繩是一回事，撞狗踹狗違反動保法是另一回事」、「沒牽繩該罰錢就罰錢，虐待動物該怎麼處罰也別想逃」、「雖然沒綁狗鍊不對，但也沒必要輾過去還要踢狗吧，狗也是個生命」、「狗不走開也不代表你能輾」、「都被你壓過去了，怎麼還踹狗」。

市議員張秉鈞今天凌晨表示，他接獲相當多的民眾反映，基隆發生車主撞死狗狗的事件。因車主撞到狗狗後，不但沒有立即送醫治療，下車查看時還踹了狗狗一腳後開車閃人，讓狗狗不幸喪失生命。狗狗的飼主已前往派出所及動保所備案，現由第三分局積極進行調查，警方表示將找出車主，並通報基隆動保所處置。

張秉鈞說，針對此車主的行為表示強力譴責，呼籲若看到有人欺負或傷害流浪動物，可以出手相救，或立即報警，別讓無法出聲的牠們默默忍受人類的殘忍。（影片取自基隆人）

撞死黑狗輾2次紅衣男還下車踹，網友公憤肉搜警查辦。圖／取自基隆人
撞死黑狗輾2次紅衣男還下車踹，網友公憤肉搜警查辦。圖／取自基隆人

基隆 車主

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