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新北查賭場 三倍券也當賭資

聯合報 / 記者林昭彰／新北報導

新北市警方查獲職業賭場，發現三倍券也被拿來當賭資使用。 記者林昭彰／翻攝
新北市警方查獲職業賭場，發現三倍券也被拿來當賭資使用。 記者林昭彰／翻攝

新北市警三重分局前天深夜到一處洗車場查緝流動賭場，逮捕廿七人，現場查扣賭資除七十幾萬元現鈔外，還有二萬八千元振興三倍券被拿來下注。賭場負責人周姓男子承認收三倍券當賭資，因它等同現金，被依賭博罪嫌送辦。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說，五十七歲的周姓男子長期在台北市及新北市三重、蘆洲地區經營麻將推筒子職業賭場，以流竄方式躲避查緝，每個地點最多三天就會更換；新冠肺炎期間賭場一度歇業，直到最近重起爐灶，落腳三重仁美街一處鐵皮屋洗車場，利用LINE叩客。

警方掌握情資，前天深夜動員卅六名警力查抄；員警攻堅時賭客企圖逃竄，還到處藏錢，有些甚至塞進冰箱冷凍庫；但洗車場被員警團團包圍，現場廿七人無路可逃，統統被捕。

賭桌設在鐵皮屋二樓夾層，警方現場查扣麻將、骰子等賭具，十二萬餘元抽頭金、六十三萬餘元賭資，其中兩大疊千元鈔是從冰庫挖出。

另賭桌上有數十張三倍券，總面額二萬八千元；周姓男子說，有些賭客是婆婆媽媽，現金輸完就拿三倍券下注，因三倍券等同現金，賭場照收。

警方偵詢後將周男及員工五十八歲毛姓男子、把風沈姓少年依賭博罪送辦，廿四名賭客依社維法裁罰。另洗車場鐵皮屋是違建，供人違法聚賭，報請新北市政府強制拆除。

賭場 賭博 三倍券

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